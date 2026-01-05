Νικολάς Μαδούρο: «Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος» – Το παρασκήνιο της πρώτης ακρόασης στη Νέα Υόρκη

Νικολάς Μαδούρο: «Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος» – Το παρασκήνιο της πρώτης ακρόασης στη Νέα Υόρκη

«Είμαι ακόμα ο πρόεδρος της χώρας μου», δήλωσε ο Μαδούρο ενώπιον του 92χρονου δικαστή – Στις 17 Μαρτίου η επόμενη δίκη – Συναγερμός στον ΟΗΕ για τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ.

Σε κλίμα ακραίας έντασης ξεκίνησε στο δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης η δικαστική περιπέτεια του Νικολάς Μαδούρο. Ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας, μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, δήλωσαν αθώοι για τις κατηγορίες περί ναρκωτικών και όπλων, με τον Μαδούρο να προκαλεί αίσθηση με την τοποθέτησή του.

 

«Είμαι ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας»

Ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν, τόνισε:

  • «Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος. Είμαι ακόμα ο πρόεδρος της χώρας μου».
  • Κατήγγειλε τη σύλληψή του στο Καράκας ως παράνομη και ζήτησε να μελετήσει τις κατηγορίες μόνος του πριν τοποθετηθεί αναλυτικά.
  • Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, δήλωσε επίσης «εντελώς αθώα», ενώ η επόμενη ακρόαση ορίστηκε για τις 17 Μαρτίου.

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής που τον δικάζει;
Ο Άλβιν Χέλερσταϊν είναι ένας από τους μακροβιότερους και πιο ισχυρούς δικαστές των ΗΠΑ. Διορισμένος από τον Μπιλ Κλίντον το 1998, θεωρείται ειδικός σε υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και διεθνούς εγκλήματος. Η επιλογή του δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον την υπόθεση Μαδούρο.

Συναγερμός στον ΟΗΕ: «Παραβιάστηκε το Διεθνές Δίκαιο»
Την ίδια ώρα, στη Νέα Υόρκη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως. Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του Αντόνιο Γκουτέρες για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ:

  • Βία: Υπογραμμίστηκε ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ απαγορεύει τη χρήση βίας κατά της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους.
  • Αβεβαιότητα: Η έκταση των απωλειών από τους βομβαρδισμούς στο Καράκας παραμένει άγνωστη, ενώ ο Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα διοικήσουν τη χώρα μέχρι τη μετάβαση.

