Με φόρμα και ελικόπτερο στο δικαστήριο ο Μαδούρο – Τα 148 λεπτά της επιχείρησης «Απόλυτη Αποφασιστικότητα»

LIVE εικόνα από τη Νέα Υόρκη: Πώς η Delta Force «τύφλωσε» το Καράκας και συνέλαβε τον Μαδούρο πριν προλάβει να κλείσει την πόρτα του καταφυγίου του.

Σε μια επιχείρηση που θυμίζει χολιγουντιανή ταινία, ο Νικολάς Μαδούρο οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης. Ο ισχυρός άνδρας της Βενεζουέλας, που μέχρι πριν λίγα εικοσιτετράωρα κινούταν ανάμεσα σε έξι διαφορετικά κρησφύγετα, εθεάθη να αποβιβάζεται από θωρακισμένο όχημα φορώντας την καφέ φόρμα των κρατουμένων.

 

Το χρονικό της πτώσης: 148 λεπτά που άλλαξαν την ιστορία
Η επιχείρηση «Απόλυτη Αποφασιστικότητα» σχεδιαζόταν επί μήνες από τη CIA, η οποία παρακολουθούσε ακόμα και το τι έτρωγε ο Μαδούρο.

Η επίθεση: Περισσότερα από 150 αμερικανικά αεροσκάφη και πύραυλοι Tomahawk «έσβησαν» τα ραντάρ και το ρεύμα στο Καράκας.
Η απόβαση: Τα ελικόπτερα Black Hawk της Delta Force πέταξαν μόλις 30 μέτρα πάνω από το νερό για να μη γίνουν αντιληπτά.
Το μοιραίο λάθος: Ο Μαδούρο επιχείρησε να τρέξει στο "ασφαλές δωμάτιο" (panic room) της στρατιωτικής βάσης Φουέρτε Τιούνα, αλλά οι Αμερικανοί κομάντος τον πρόλαβαν πριν προλάβει να ασφαλίσει την πόρτα.

Στο εδώλιο για ναρκωτικά και όπλα
Μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, ο Μαδούρο αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Η μεταφορά του στο δικαστήριο έγινε με ελικόπτερο κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς οι ΗΠΑ φοβούνται τυχόν απόπειρα απελευθέρωσης ή επεισόδια από υποστηρικτές του.

