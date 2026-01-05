Ένας «σεισμός» που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη και έφτασε στην Αθήνα

Επειδή οι διεθνείς ειδήσεις συχνά μοιάζουν με γρίφο, πάμε να δούμε με απλά λόγια τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες και γιατί έχει ξεσπάσει τέτοιος πόλεμος ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Τι συνέβη στη Βενεζουέλα; (Με 3 προτάσεις)



Η Σύλληψη: Ο αμερικανικός στρατός έκανε μια ξαφνική επιχείρηση και συνέλαβε τον επί χρόνια ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο οι ΗΠΑ θεωρούν δικτάτορα και έμπορο ναρκωτικών.

Το Πετρέλαιο: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της χώρας (που έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο) μέχρι να γίνουν εκλογές.

Οι Αντιδράσεις: Κάποιες χώρες λένε ότι δεν μπορείτε να μπαίνετε σε μια ξένη χώρα και να παίρνετε το πετρέλαιο της», ενώ άλλες λένε «καλά κάνατε και βγάλατε έναν δικτάτορα».

Γιατί τσακώνονται στην Ελλάδα

Η Ελλάδα χωρίστηκε στα δύο:

Η Κυβέρνηση (Μαξίμου): Λέει ότι ο Μαδούρο ήταν ένας τύραννος που κατέστρεψε τη χώρα του και σωστά η Ελλάδα συντάχθηκε με τους Ευρωπαίους που καταδικάζουν το καθεστώς του.

Η Αντιπολίτευση (Τσίπρας, Σαμαράς, Κωνσταντοπούλου): Αν και για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, κατηγορούν τον Μητσοτάκη ότι δέχεται μια «εισβολή» των ΗΠΑ σε μια ξένη χώρα χωρίς να τηρούνται οι διεθνείς νόμοι. Το Μαξίμου μάλιστα θυμίζει στον ΣΥΡΙΖΑ τις παλιές καλές σχέσεις που είχε με τον Μαδούρο.

Με λίγα λόγια...

Η σύλληψη Μαδούρο είναι σαν να έπεσε μια βόμβα στην παγκόσμια σκακιέρα. Οι ΗΠΑ θέλουν το πετρέλαιο και τη δημοκρατία (με αυτή τη σειρά, λένε οι κακές γλώσσες), η Λατινική Αμερική φοβάται τον Τραμπ, και στην Ελλάδα βρήκαμε άλλη μια αφορμή για σκληρή πολιτική κόντρα.



Τέλος η εορταστική ανακωχή: Στα χαρακώματα Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο προκάλεσαν άμεση πολιτική ανάφλεξη στην Ελλάδα. Η προσωρινή «ανακωχή» των Φώτων κατέρρευσε, με το Μέγαρο Μαξίμου να δέχεται πυρά «εφ’ όλης της ύλης» τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τον Αντώνη Σαμαρά.

Κυβερνητικές πηγές απαντούν σε υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης «εθνικά επικίνδυνη» και «επιπόλαιη», την ώρα που η Αθήνα συντονίζεται με τους Ευρωπαίους εταίρους και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η απάντηση του Μαξίμου: «Ο Μητσοτάκης ανέδειξε το δικτατορικό καθεστώς»

Από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού ξεκαθαρίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τήρησε υπεύθυνη στάση, ταυτιζόμενος με τη γραμμή των δημοκρατικών ηγετών της Ευρώπης.

Η θέση της Ελλάδας: Προτεραιότητα στην ήπια μετάβαση προς τη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Η επίθεση στον Τσίπρα: Το Μαξίμου «θύμισε» με νόημα τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το Καράκας, κάνοντας λόγο για «ύποπτα ταξίδια υπουργών» και «περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με την Κουμουνδούρου».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Βουλής

Στο χορό των αντιδράσεων μπήκε δυναμικά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπέβαλε επίσημο αίτημα για άμεση ενημέρωση του Σώματος για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη στάση της ελληνικής διπλωματίας.

Ισπανία και Λατινική Αμερική κατά Τραμπ

Την ίδια ώρα, η Αθήνα παρακολουθεί τη δήλωση της Ισπανίας και πέντε χωρών της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Ουρουγουάη), οι οποίες απορρίπτουν κάθε προσπάθεια εξωτερικού ελέγχου των πόρων της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε θύελλα δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν τη χώρα» μέχρι τη μετάβαση, στοχεύοντας στην εκμετάλλευση του πετρελαίου.

Σοκ: Ο Νικολάς Μαδούρο σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη – Η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα και τα πρόσωπα-κλειδιά

Πώς οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο σε 148 λεπτά – Φωτογραφίες από το War Room του Τραμπ και αγωνία για τους 3.000 Έλληνες

Διαβάστε ακόμα: Με φόρμα και ελικόπτερο στο δικαστήριο ο Μαδούρο – Τα 148 λεπτά της επιχείρησης «Απόλυτη Αποφασιστικότητα»