Επίσημη ενημέρωση από τις ελβετικές Αρχές: Η Αλίκη είναι ανάμεσα στα θύματα

Η είδηση που όλοι απεύχονταν επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Η Αλίκη Καλλέργη, η 15χρονη που είχε διπλή υπηκοότητα (Ελλάδας και Ελβετίας), ταυτοποιήθηκε επίσημα ως ένα από τα 40 θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ του χιονοδρομικού θερέτρου Κραν Μοντανά.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι ελβετικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική Πρεσβεία στη Βέρνη, βυθίζοντας στο πένθος την ελληνική κοινότητα. Η Αλίκη είναι το πρώτο από τα ελληνικά ονόματα που επιβεβαιώνεται, ενώ η αγωνία παραμένει στο κόκκινο για την Αλίσια και την Νταϊάνα.

Η λίστα του θανάτου: 20 ανήλικοι ανάμεσα στα θύματα

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ολοκλήρωσε το μακάβριο έργο της ταυτοποίησης. Τα στοιχεία συγκλονίζουν, καθώς η πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς "θέρισε" κυρίως τη νεολαία:

Συνολικός απολογισμός: 40 νεκροί και 119 τραυματίες.

40 νεκροί και 119 τραυματίες. Ηλικίες: Τα θύματα ήταν από 14 έως 39 ετών.

Τα θύματα ήταν από Εθνικότητες: 21 Ελβετοί, 9 Γάλλοι, 6 Ιταλοί, και υπήκοοι από Βέλγιο, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία.



Η ακτινογραφία της τραγωδίας (ταυτοποιημένα θύματα):



Ανήλικοι: 20 παιδιά έχασαν τη ζωή τους (ανάμεσά τους 14χρονοι και 15χρονοι).



20 παιδιά έχασαν τη ζωή τους (ανάμεσά τους 14χρονοι και 15χρονοι). Τραυματίες: 119 άτομα δίνουν τη δική τους μάχη, με τους 113 να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Το χρονικό της μοιραίας Πρωτοχρονιάς

Η φωτιά ξέσπασε στο μπαρ ενώ εκατοντάδες νέοι γιόρταζαν την έλευση του 2026. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η φωτιά πήρε τέτοιες διαστάσεις ερευνώνται, όμως η έλλειψη εξόδων κινδύνου και τα εύφλεκτα υλικά φαίνεται πως μετέτρεψαν το χώρο σε παγίδα θανάτου.

Η σκέψη όλων μας είναι στην οικογένεια της Αλίκης και στις οικογένειες που περιμένουν ακόμα ένα νέο για τους δικούς τους ανθρώπους στα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Διαβάστε ακόμα: Με φόρμα και ελικόπτερο στο δικαστήριο ο Μαδούρο – Τα 148 λεπτά της επιχείρησης «Απόλυτη Αποφασιστικότητα»