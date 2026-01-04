Σε μια καταιγιστική επιχείρηση των αμερικανικών αρχών, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μεταφέρθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη. Μαζί του συνελήφθη και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Παγκόσμιο σεισμό προκαλεί η είδηση της μεταφοράς του Νικολάς Μαδούρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και την επιβεβαίωση της αστυνομικής επιχείρησης, ο ισχυρός άνδρας της Βενεζουέλας βρίσκεται πλέον σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη, αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Το χρονικό της επιχείρησης

Η επιχείρηση, την οποία περιέγραψε ο Πιτ Χέγκσεθ, οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Οι αμερικανικές αρχές είχαν εκδώσει εδώ και καιρό εντάλματα σύλληψης με βαρύτατες κατηγορίες, ωστόσο η σημερινή εξέλιξη αιφνιδίασε τη διεθνή διπλωματία.

Τα βασικά σημεία της υπόθεσης:

Η Μεταγωγή: Ο Μαδούρο μεταφέρθηκε με ειδική πτήση και οδηγήθηκε σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μανχάταν.

Το Κατηγορητήριο: Αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία, διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η Σύζυγος: Η Σίλια Φλόρες, η οποία θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στο καθεστώς, θα οδηγηθεί στην ίδια δίκη.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η περιοχή γύρω από το κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και του FBI. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν την κινητοποίηση των ειδικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της μεταγωγής.

"Πρόκειται για μια ιστορική αστυνομική επιχείρηση που αποκαθιστά το αίσθημα δικαίου στην περιοχή", φέρεται να δήλωσαν πηγές προσκείμενες στην αμερικανική κυβέρνηση.

Η Βενεζουέλα στην εποχή «μετά τον Μαδούρο»

Με τον Μαδούρο εκτός μάχης, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι ποιος ελέγχει πλέον τη χώρα. Οι εξελίξεις δείχνουν τρία πρόσωπα που θα καθορίσουν το μέλλον:

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης που αποτελεί τη "φωνή" της αλλαγής.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης που αποτελεί τη "φωνή" της αλλαγής. Εδμούνδο Γκονσάλες: Ο άνθρωπος που αναγνωρίζεται από τη Δύση ως ο νόμιμος νικητής των εκλογών.

Ο άνθρωπος που αναγνωρίζεται από τη Δύση ως ο νόμιμος νικητής των εκλογών. Ντιουσντάντο Καμπέγιο: Ο ισχυρός άνδρας των υπηρεσιών ασφαλείας, η στάση του οποίου θα κρίνει αν θα υπάρξει ειρηνική μετάβαση ή εμφύλιος.

Το «λάθος» του Τραμπ και το ερώτημα της προδοσίας

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του (η αναγνώριση του Γκουαϊδό) θεωρήθηκε από πολλούς ως λάθος που έδωσε χρόνο στον Μαδούρο. Ωστόσο, η τωρινή δυναμική παρέμβαση των ΗΠΑ δείχνει ότι υπήρξε εσωτερική «διάβρωση» στο καθεστώς. Το μεγάλο ερώτημα είναι: Ποιοι από το περιβάλλον του Μαδούρο τον πρόδωσαν για να διευκολύνουν την επιχείρηση των Αμερικανών;

Τι ακολουθεί: Η πρώτη εμφάνιση του Μαδούρο ενώπιον του Αμερικανού δικαστή αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών. Η περιοχή γύρω από το κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη παραμένει αποκλεισμένη.

Συνεχής ενημέρωση: Το Madata.gr παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και θα σας ενημερώσει για τη δίκη-σταθμό και τις ραγδαίες αλλαγές στο Καράκας.

