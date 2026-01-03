Μια απίστευτη ιστορία ηρωισμού και αυτοθυσίας έρχεται στο φως της δημοσιότητας, λίγες ώρες μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας. Ένας πατέρας, που βρισκόταν στο σημείο, μετατράπηκε σε «φύλακα άγγελο» για δέκα νέους, καταφέρνοντας να τους βγάλει σώους από ένα φλεγόμενο μπαρ.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μετέτρεψε τον χώρο διασκέδασης σε μια παγίδα θανάτου μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ενώ ο καπνός είχε καλύψει τα πάντα και ο πανικός κυριαρχούσε, ο ηρωικός πατέρας δεν σκέφτηκε τη δική του ασφάλεια.

Δεν υπήρχε χρόνος για σκέψη

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, ο άνδρας άρχισε να σπρώχνει τους νεαρούς προς μια έξοδο κινδύνου που δεν ήταν ορατή λόγω των πυκνών καπνών.

Η κίνηση ματ: Παρά το γεγονός ότι οι φλόγες πλησίαζαν, ο ίδιος παρέμεινε ψύχραιμος, καθοδηγώντας έναν-έναν τους δέκα νέους έξω από το κτίριο.

Η μαρτυρία: "Αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα είχαμε βγει ποτέ. Μας έπιανε από τους ώμους και μας έδειχνε τον δρόμο", ανέφερε ένας από τους διασωθέντες.

Σε κατάσταση σοκ το Κραν Μοντάνα

Η τοπική κοινωνία της Ελβετίας παραμένει συγκλονισμένη από το περιστατικό. Οι ελβετικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ ο πατέρας νοσηλεύτηκε προληπτικά λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η σύνδεση με την υπόθεση της Αλίκης Καλλέργη

Η είδηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το πανελλήνιο παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην υπόθεση της Αλίκης Καλλέργη. Η τραγωδία στην Ελβετία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με τις αρχές να εξετάζουν αν τα δύο γεγονότα συνδέονται ή αν πρόκειται για μια μαύρη σύμπτωση που πλήττει την περιοχή.

Το Madata.gr θα συνεχίσει να σας ενημερώνει για κάθε εξέλιξη από το μέτωπο της Ελβετίας και τις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

