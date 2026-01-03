Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης και επίσημες αναφορές, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το προεδρικό ζεύγος έχει ήδη μεταφερθεί εκτός της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πολυετούς και ταραχώδους διακυβέρνησης.

Η επιχείρηση σύλληψης φαίνεται πως έλαβε χώρα αμέσως μετά τις ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν το Καράκας και το τελεσίγραφο που είχε αποστείλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το χρονικό της σύλληψης

Η κατάσταση στη χώρα πήρε δραματική τροπή τις τελευταίες ώρες:

Η Επιχείρηση: Ειδικές δυνάμεις, φέρεται να εντόπισαν και να ακινητοποίησαν τον Μαδούρο την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει από την πρωτεύουσα.

Η Μεταφορά: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μαδούρο και η σύζυγός του επιβιβάστηκαν σε αεροσκάφος και μεταφέρθηκαν σε άγνωστη τοποθεσία εκτός Βενεζουέλας, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Το Τελεσίγραφο Τραμπ: Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση συνέπεια των πιέσεων από την Ουάσιγκτον, η οποία είχε προειδοποιήσει για «σκληρές συνέπειες» αν δεν υπάρξει άμεση αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Σε κατάσταση σοκ το Καράκας

Στους δρόμους της πρωτεύουσας επικρατεί πανδαιμόνιο. Ενώ οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης πανηγυρίζουν, οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού για την αποφυγή γενικευμένων συγκρούσεων. Το πολιτικό κενό που δημιουργείται είναι τεράστιο και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την επόμενη ημέρα στη χώρα.

Το χρονικό πριν τη σύλληψη

Τρόμος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Καράκας, καθώς ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια στιγμή ακραίας γεωπολιτικής έντασης, λίγες μόλις ώρες μετά το αυστηρό τελεσίγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα, οι εκρήξεις ακούστηκαν κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της πόλης. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό της πρωτεύουσας.

Τι συμβαίνει τώρα στο Καράκας

Οι κάτοικοι της πόλης βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, με τις αρχές να έχουν διακόψει την κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Συναγερμός στον Στρατό: Ο Νικολάς Μαδούρο φέρεται να έχει δώσει εντολή για πλήρη κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων.



Ο Νικολάς Μαδούρο φέρεται να έχει δώσει εντολή για πλήρη κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Διακοπές ρεύματος: Αναφέρονται εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες σε πολλές συνοικίες.

Αναφέρονται εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες σε πολλές συνοικίες. Πανικός στους δρόμους: Πολίτες σπεύδουν στα καταφύγια, φοβούμενοι μια γενικευμένη στρατιωτική επέμβαση.

Το χρονικό της έντασης με τις ΗΠΑ

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα "μύριζε μπαρούτι" εδώ και μέρες. Η Ουάσινγκτον είχε εξαπολύσει δριμείες απειλές κατά του καθεστώτος Μαδούρο, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή.

Σημαντικό: Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης για τις εκρήξεις, ούτε επιβεβαίωση από το Πεντάγωνο για οποιαδήποτε εμπλοκή των αμερικανικών δυνάμεων.

Σε ετοιμότητα η διεθνής κοινότητα

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα παρακολουθούνται με κομμένη την ανάσα από τη διεθνή κοινότητα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια ανάφλεξη στη Λατινική Αμερική θα μπορούσε να προκαλέσει νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και να κλονίσει τις παγκόσμιες αγορές.

Το Madata.gr παρακολουθεί στενά το θέμα και θα σας ενημερώνει για κάθε νέα εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμα: ΗΠΑ: O Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία