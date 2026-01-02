Η περιγραφή μιας Ελληνίδας που βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας στην Ελβετία. Η "extreme" κατάσταση και ο πανικός που επικράτησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μέσα στο χάος και την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Κραν Μοντανά, υπάρχουν και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες Ελλήνων που βρέθηκαν στο κοσμικό θέρετρο για τις γιορτές. Μια Ελληνίδα που βρισκόταν κοντά στο σημείο περιγράφει τις στιγμές του τρόμου.

"Είδα κόσμο να τρέχει, άκουγα φωνές, η κατάσταση ήταν λίγο extreme", αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το πώς από τη μια στιγμή στην άλλη η γιορτινή ατμόσφαιρα έδωσε τη θέση της στον απόλυτο πανικό. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και τα ελικόπτερα διάσωσης έφτασαν γρήγορα, αλλά η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η φωτιά στο εσωτερικό του μπαρ δεν άφησε πολλά περιθώρια.

Εθνική τραγωδία στην Ελβετία: Πάνω από 40 νεκροί στο Κραν Μοντανά – Το ρεβεγιόν που έγινε κόλαση (Video)

