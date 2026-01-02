Παγκόσμιο σοκ για την πύρινη κόλαση με τους 40 νεκρούς. Ώρες αγωνίας για τη 15χρονη Alice, με τους γονείς της να απευθύνουν δημόσια έκκληση μέσω social media.

Σε θρίλερ για την ελληνική ομογένεια εξελίσσεται η τραγωδία στο νυχτερινό κέντρο Le Constellation της Ελβετίας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται μια 15χρονη κοπέλα ελληνικής καταγωγής, η Alice Kallergis.

Η Alice, η οποία διαθέτει διπλή υπηκοότητα και κατοικεί μόνιμα στην Ελβετία, βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή που η οροφή του κλαμπ παραδόθηκε στις φλόγες. Από εκείνη την ώρα, τα ίχνη της έχουν χαθεί, με την οικογένειά της να ζει εφιαλτικές στιγμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ και ο ΣΚΑΙ, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες. Έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.



Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως "δεν έχουμε κανένα νέο" και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Έκκληση στα Social Media

Οι γονείς και οι συγγενείς της 15χρονης έχουν κατακλύσει το Facebook και το Instagram με φωτογραφίες της, ζητώντας από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι ή την είδε κατά τη διάρκεια της εκκένωσης να επικοινωνήσει αμέσως με τις αρχές.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, άφησε πίσω της τουλάχιστον 40 νεκρούς και 100 τραυματίες, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες και τα βίντεο από τη στιγμή που η φωτιά "καταπίνει" το μπαρ Le Constellation. Δεκάδες αγνοούμενοι και εκατοντάδες τραυματίες. Πώς ένα βεγγαλικό σε τούρτα προκάλεσε την καταστροφή.

Σε εθνικό πένθος βυθίστηκε η Ελβετία μετά την ασύλληπτη τραγωδία στο διάσημο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά. Η νύχτα της Πρωτοχρονιάς μετατράπηκε σε σκηνικό αρχαίας τραγωδίας, όταν το μπαρ Le Constellation τυλίχθηκε στις φλόγες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 40 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Το χρονικό της κόλασης

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη 01:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, την ώρα που το μπαρ ήταν κατάμεστο από κόσμο, κυρίως νέους τουρίστες που γιόρταζαν την έλευση του 2026. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η αιτία φαίνεται να είναι ο συνδυασμός ενός σόου με βεγγαλικά (sparklers) πάνω σε μπουκάλια ή τούρτα, τα οποία ήρθαν σε επαφή με την οροφή του καταστήματος, προκαλώντας ακαριαία ανάφλεξη.

Κόλαση στο Κραν Μοντάνα: Πώς το λάθος της σαμπάνιας μετέτρεψε το ρεβεγιόν σε τραγωδία με δεκάδες νεκρούς

Σοκαριστικά βίντεο και μαρτυρίες

Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν τη στιγμή που η οροφή λαμπαδιάζει, ενώ ο κόσμος προσπαθεί έντρομος να διαφύγει. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές, με ανθρώπους να σπάνε τζάμια για να πηδήξουν έξω, ενώ άλλοι έτρεχαν στο χιόνι με σοβαρά εγκαύματα.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη και αναμένεται να κρατήσει μέρες. Υπάρχει τεράστια ανησυχία για πολλούς αλλοδαπούς, καθώς στο σημείο βρίσκονταν υπήκοοι από Γαλλία, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι σημαίες στην Ελβετία θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες σε ένδειξη πένθους.

