Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το πώς η φωτιά εξαπλώθηκε σε 10 δευτερόλεπτα – Στους 47 οι νεκροί σύμφωνα με την Ιταλία, ανάμεσά τους πολλοί νέοι.

Μια στιγμή απόλυτης χαράς και γιορτής στο κοσμικό θέρετρο σκι Κραν Μοντάνα της Ελβετίας μετατράπηκε σε εθνικό πένθος ανήμερα την Πρωτοχρονιά. Η λάμψη από τα "βεγγαλικά τούρτας" πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, μια συνηθισμένη εικόνα σε κάθε ρεβεγιόν, στάθηκε η αφορμή για μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία της χώρας.

Το μπαρ “Le Constellation”, που ήταν γεμάτο με περισσότερους από 200 ανθρώπους –στην πλειοψηφία τους νέους– έγινε παγίδα θανάτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το χρονικό της τραγωδίας: 10 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά

Όλα ξεκίνησαν στις 01:30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σερβιτόροι μετέφεραν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνήματα (σπινθηροβόλα κεριά). Μια σερβιτόρα, που βρισκόταν στους ώμους συναδέλφου της, πλησίασε μοιραία την ξύλινη οροφή.

Μόλις η οροφή πήρε φωτιά, μέσα σε περίπου δέκα δευτερόλεπτα όλο το νυχτερινό κέντρο λαμπάδιασε", περιγράφει μάρτυρας στο CNN. Ο πανικός που ακολούθησε ήταν απερίγραπτος, με τον κόσμο να τρέχει ουρλιάζοντας προς τη μοναδική στενή σκάλα εξόδου.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες: "Ζητούσαν τραπεζομάντιλα για να καλύψουν σορούς"

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι πρώτοι διασώστες ήταν χαώδεις. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τραυματίες να κείτονται στο χιόνι και διασώστες να ζητούν από τα γύρω εστιατόρια τραπεζομάντιλα για να καλύψουν τους νεκρούς από τα βλέμματα του πλήθους.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

???? HORRIFIC VIDEO FROM SWISS BAR BLAZE: WOMEN SCREAM IN AGONY AS FLAMES ENGULF CRANS-MONTANA CLUB, EXITS BLOCKED IN DEADLY NYE TRAP—40 SLAUGHTERED, 100+ MAIMED



| Switzerland | Le Constellation | Grok |#SwitzerlandExplosion #SwitzerlandAttack #SwitzerlandNews pic.twitter.com/QWE6Ydj5oO — Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) January 1, 2026

Διεθνές θρήνος και "μεσίστιες σημαίες"

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, έκανε λόγο για 47 νεκρούς, επισημαίνοντας ότι 16 Ιταλοί αγνοούνται και πολλοί άλλοι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα. Ο Πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, φανερά συγκλονισμένος, κήρυξε τη χώρα σε πενθήμερο πένθος, τονίζοντας την τραγική αντίθεση ενός χώρου διασκέδασης που έγινε τόπος θανάτου.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα επιχείρησαν όλη τη νύχτα για τη μεταφορά των τραυματιών σε ειδικές μονάδες εγκαυμάτων στη Λωζάνη και τη Γενεύη.

Το μάθημα της τραγωδίας

Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντάνα επαναφέρει με τον πιο σκληρό τρόπο τη συζήτηση για τη χρήση πυροτεχνημάτων σε κλειστούς χώρους με εύφλεκτα υλικά. Η έρευνα της εισαγγελίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όμως για δεκάδες οικογένειες, η πρώτη μέρα του 2026 θα παραμείνει για πάντα η πιο σκοτεινή τους ανάμνηση.

Διαβάστε ακόμα: Live από τη Φλόριντα η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι