Νέες μαρτυρίες σοκ έρχονται στο φως για τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, στο χιονοδρομικό θέρετρο Crans-Montana, κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου πάρτι. Δύο νεαρές Γαλλίδες, η Έμμα και η Αλμπάν, που κατάφεραν να διαφύγουν την τελευταία στιγμή, περιγράφουν σκηνές «απόλυτου πανικού», ενώ κάνουν λόγο για φωτιά που ξεκίνησε από βεγγαλικό τοποθετημένο σε μπουκάλι σαμπάνιας.

«Όλοι ούρλιαζαν – δεν υπήρχε έξοδος»

Μιλώντας στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, οι δύο γυναίκες περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές μέσα στο κατάμεστο μπαρ.

«Ξαφνικά επικράτησε χάος. Όλοι φώναζαν, έτρεχαν, προσπαθούσαν να σωθούν», ανέφερε η Έμμα, τονίζοντας πως η μοναδική πόρτα εξόδου αποδείχθηκε πολύ μικρή για τον αριθμό των παρευρισκομένων.

Όπως λένε, όταν έγινε σαφές ότι δεν μπορούσαν να βγουν εγκαίρως, κάποιοι άρχισαν να σπάνε παράθυρο για να ανοίξουν δίοδο διαφυγής. «Οι φλόγες ήταν λιγότερο από ένα μέτρο μακριά μας», σημείωσε η Αλμπάν.

Το βεγγαλικό και η οροφή που άρπαξε φωτιά

Οι μαρτυρίες συγκλίνουν στο ίδιο σενάριο για την έναρξη της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις δύο Γαλλίδες, αλλά και μια τρίτη αυτόπτη μάρτυρα, τη Βικτόρια, η φωτιά ξεκίνησε όταν άναψε βεγγαλικό που ήταν τοποθετημένο σε μπουκάλι σαμπάνιας.

Η Βικτόρια περιέγραψε ότι μια γυναίκα, η οποία βρισκόταν στους ώμους άλλης, σήκωσε ψηλά το μπουκάλι με το βεγγαλικό. «Η φλόγα άγγιξε την οροφή και μέσα σε δευτερόλεπτα πήρε φωτιά όλος ο χώρος», είπε, προσθέτοντας ότι η εξάπλωση ήταν «απίστευτα γρήγορη».

Περίπου 200 άτομα μέσα – και ανήλικοι

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιζώντων, στο μπαρ βρίσκονταν περίπου 200 άτομα τη στιγμή της πυρκαγιάς, ανάμεσά τους και ανήλικοι ηλικίας 15 έως 20 ετών. Πολλοί είχαν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, σε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία διασκέδασης του θερέτρου.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο η ένταση της φωτιάς και ο μεγάλος αριθμός παρευρισκομένων δυσχέραναν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Δύο Γάλλοι τραυματίες – σε επαφή τα υπουργεία

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας επιβεβαίωσε ότι δύο Γάλλοι πολίτες συγκαταλέγονται στους τραυματίες. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «παραλήφθηκαν άμεσα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», ενώ το Παρίσι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελβετικές αρχές, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως έχουν πληγεί και άλλοι Γάλλοι υπήκοοι.

Οι ελβετικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, αποφεύγοντας προς το παρόν επίσημα συμπεράσματα. Ωστόσο, οι μαρτυρίες των επιζώντων ενισχύουν το σενάριο ενός επικίνδυνου συνδυασμού πυροτεχνημάτων και συνωστισμού σε κλειστό χώρο – μια νύχτα γιορτής που μετατράπηκε σε εφιάλτη.

