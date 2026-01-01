# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη σε μπαρ στο Crans-Montana. Αποκλείει την τρομοκρατία η αστυνομία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Crans-Montana, στις ελβετικές Άλπεις. Την πληροφορία μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο Sky News, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις των αρχών, το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια, ενώ τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός, καθώς στο σημείο βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία του καντονιού Βαλέ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «πολλοί νεκροί και τραυματίες», χωρίς να δώσει αρχικά συγκεκριμένο αριθμό, καθώς η επιχείρηση διάσωσης και καταγραφής των θυμάτων βρισκόταν σε εξέλιξη.

«Περίπου στις 01:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στο Crans-Montana. Παρέχεται βοήθεια σε πολλούς τραυματίες και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γκαετάν Λατόν.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Το Crans-Montana αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και πολυτελείς χειμερινούς προορισμούς της Ελβετίας, γεγονός που εντείνει τη σοβαρότητα της τραγωδίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να αναμένεται να δώσουν νεότερα στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης και τον τελικό απολογισμό των θυμάτων.

