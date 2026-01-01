# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ελβετία: Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο Crans-Montana

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς στο κοσμοπολίτικο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε πολυσύχναστο μπαρ, προκαλώντας τον θάνατο ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στο μπαρ Le Constellation, όπου εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη πρωτοχρονιάτικο πάρτι με τη συμμετοχή κυρίως τουριστών. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ ακολούθησε πυρκαγιά που δυσχέρανε την άμεση πρόσβαση στον χώρο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Valais δήλωσε ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, επισημαίνοντας πως οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. «Υπάρχουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες», ανέφερε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, καθώς η επιχείρηση καταγραφής των θυμάτων βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

 

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Εικόνες που μεταδόθηκαν από ελβετικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και πυκνό καπνό, με διασώστες να επιχειρούν μέσα στη νύχτα.

 

Το Crans-Montana, ένας από τους πιο γνωστούς και πολυτελείς χειμερινούς προορισμούς της Ελβετίας, βρίσκεται στις Ελβετικές Άλπεις, περίπου δύο ώρες από τη Bern, και φιλοξενεί κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες για σκι και χειμερινές διακοπές. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τα ακριβή αίτια και τον τελικό απολογισμό της τραγωδίας.

