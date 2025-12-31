Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο: 7 περίεργα έθιμα που φέρνουν τύχη

Κάθε φορά που το ρολόι σημαίνει μεσάνυχτα, η υφήλιος «εκρήγνυται» σε πανηγυρισμούς. Όμως, πέρα από τα πυροτεχνήματα και τις σαμπάνιες, κάθε γωνιά του πλανήτη έχει τους δικούς της, συχνά αλλόκοτους τρόπους για να προσελκύσει την καλή τύχη, τον πλούτο και την αγάπη.

Από την Ισπανία μέχρι τη Νότια Αμερική, συγκεντρώσαμε τα πιο viral και διασκεδαστικά έθιμα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου κάθε Πρωτοχρονιά. Εσείς, είστε έτοιμοι για... 12 ρώγες σταφύλι;

1. Ισπανία: Η μάχη με το σταφύλι («Las doce uvas de la suerte»)

Αν βρεθείτε στην Ισπανία τα μεσάνυχτα, θα δείτε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να καταπιεί 12 ρώγες σταφύλι – μία για κάθε χτύπο του ρολογιού. Αν τα καταφέρετε εγκαίρως, ο θρύλος λέει ότι θα έχετε 12 μήνες ευτυχίας. Προσοχή όμως: δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται!

2. Κολομβία & Ισημερινός: Με μια βαλίτσα στο χέρι

Θέλετε να ταξιδέψετε το 2026; Οι Λατινοαμερικάνοι έχουν τη λύση. Μόλις αλλάξει ο χρόνος, παίρνουν μια άδεια βαλίτσα και τρέχουν γύρω από το τετράγωνο της γειτονιάς τους όσο πιο γρήγορα μπορούν. Όσο πιο πολύ τρέξεις, τόσο περισσότερα ταξίδια θα κάνεις!

3. Ιταλία: Κόκκινα εσώρουχα για τον έρωτα

Για τους Ιταλούς, το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στο ντύσιμο. Άνδρες και γυναίκες επιβάλλεται να φοράνε κόκκινα εσώρουχα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να έχουν τύχη στα ερωτικά τους τη νέα χρονιά.

4. Δανία: Σπάσιμο πιάτων στις πόρτες

Στη Δανία, αν βρεις σπασμένα πιάτα στην πόρτα σου το πρωί της Πρωτοχρονιάς, μην θυμώσεις. Σημαίνει ότι έχεις πολλούς φίλους! Οι Δανοί πετούν παλιά πιάτα στις πόρτες των φίλων και των συγγενών τους ως ένδειξη αγάπης και καλής θέλησης.

5. Βραζιλία: Λευκά ρούχα και 7 κύματα

Οι Βραζιλιάνοι υποδέχονται το έτος στις παραλίες φορώντας λευκά ρούχα για ειρήνη. Το έθιμο επιβάλει να μπεις στη θάλασσα και να πηδήξεις 7 κύματα, κάνοντας μια ευχή για κάθε ένα από αυτά.

6. Σκωτία: Το «Πρώτο Πάτημα» (First Footing)

Στη Σκωτία, ο πρώτος άνθρωπος που θα περάσει το κατώφλι του σπιτιού μετά τα μεσάνυχτα καθορίζει την τύχη της οικογένειας. Ιδανικά, πρέπει να είναι ένας ψηλός, μελαχρινός άνδρας που φέρνει δώρα όπως ουίσκι, κάρβουνο ή ψωμί.

7. Φιλιππίνες: Όλα πρέπει να είναι στρογγυλά

Στις Φιλιππίνες, το στρογγυλό σχήμα συμβολίζει τα νομίσματα και τον πλούτο. Ο κόσμος φοράει ρούχα με πουά, γεμίζει τις τσέπες του με κέρματα και το τραπέζι πρέπει να έχει 12 διαφορετικά στρογγυλά φρούτα.

Μπορεί μερικά από αυτά να μας φαίνονται αστεία, αλλά η ουσία είναι η ίδια παντού: η ανάγκη μας να πιστέψουμε ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Προσωπικά, θα δοκιμάσω τη βαλίτσα της Κολομβίας, γιατί ένα ταξίδι παραπάνω δεν έβλαψε ποτέ κανέναν!

Εσείς έχετε κάποιο δικό σας «γούρι» ή έθιμο που ακολουθείτε πιστά κάθε χρόνο; Γράψτε μας στα σχόλια!

