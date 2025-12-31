Μια αποκάλυψη των New York Times έρχεται να φωτίσει το πιο κρίσιμο παρασκήνιο του πολέμου στην Ουκρανία. Στις 11 Μαρτίου, σε μια αίθουσα συνεδριάσεων ξενοδοχείου στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, η ιστορία γράφτηκε με έναν σκούρο μπλε μαρκαδόρο πάνω σε έναν χάρτη.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το Κίεβο φαίνεται πως άφησε στην άκρη τη δημόσια ρητορική περί «ανάκτησης κάθε σπιθαμής εδάφους» και αποδέχθηκε τη σκληρή πραγματικότητα: την παραχώρηση έως και του 20% των εδαφών του με αντάλλαγμα την ειρήνη.

Το «μπλόκο» Τραμπ και ο εκβιασμός της βοήθειας

Όλα ξεκίνησαν λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 3 Μαρτίου, στο Οβάλ Γραφείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ενοχλημένος από δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο που εμφάνιζαν τη συμφωνία ειρήνης ως «πολύ μακρινή», διέταξε το άμεσο πάγωμα της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Η εντολή προς τους Ουκρανούς ήταν σαφής: «Πρέπει να μας δείξετε ότι παίρνετε στα σοβαρά τις διαπραγματεύσεις».

«Ξεκίνα να σχεδιάζεις»: Η χάραξη των νέων συνόρων

Στη συνάντηση της Τζέντα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, άπλωσε τον χάρτη στο τραπέζι. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Μάικ Γουόλτς, έδωσε τον μαρκαδόρο στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η γραμμή του μετώπου: Ο Ουμέροφ χάραξε τη διαχωριστική γραμμή σε Χάρκοβο, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Τα «θέλω» της Ουκρανίας: Το Κίεβο ζήτησε τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια (για τον οποίο υπάρχει φόβος πυρηνικής καταστροφής λόγω κακής συντήρησης από τους Ρώσους) και τη λωρίδα του Κίνμπουρν στη Μαύρη Θάλασσα για τη λειτουργία των ναυπηγείων του Μικολάιβ.



Το αγκάθι της Κριμαίας και η «γερμανική λύση»

Η Κριμαία παραμένει το πιο επώδυνο σημείο. Ο Ουμέροφ, ως Τατάρος της Κριμαίας, αντέδρασε έντονα στην ιδέα της αναγνώρισης ρωσικής κυριαρχίας, υπενθυμίζοντας την εξορία της οικογένειάς του. Ωστόσο, όταν οι Αμερικανοί ρώτησαν αν αυτό το θέμα θα τους έκανε να αποχωρήσουν από το τραπέζι, η απάντηση ήταν «Όχι».

Το σχέδιο που επεξεργάζεται η ομάδα Τραμπ περιλαμβάνει:

Παραχώρηση εδαφών κατά μήκος της γραμμής Ουμέροφ.

Ένταξη στην Ε.Ε., αλλά «πάγωμα» της ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Διεθνή διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Μοντέλο «Μεταπολεμικής Γερμανίας»: Ο Κιθ Κέλογκ πρότεινε στους Ουκρανούς να αποδεχθούν προσωρινά τη διαίρεση, με την ελπίδα μιας μελλοντικής επανένωσης, όπως συνέβη με τη Δυτική και Ανατολική Γερμανία.



Η μπάλα στο γήπεδο του Πούτιν

Μετά την υποχώρηση των Ουκρανών «μέσα στο κουτί» των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ ξεπάγωσε τη βοήθεια. Πλέον, η πίεση μεταφέρεται στη Μόσχα. Όπως χαρακτηριστικά διεμήνυσε ο Μάρκο Ρούμπιο στους Ουκρανούς: «Αν ο Πούτιν αρνηθεί να παίξει, τότε θα έχει πρόβλημα με τον Ντόναλντ Τραμπ».

Είναι αυτή η αρχή του τέλους του πολέμου ή μια επικίνδυνη υποχώρηση που θα αλλάξει το status quo της Ευρώπης για πάντα;

Διαβάστε ακόμα: Νέο έτος στον πλανήτη: Κιριμπάτι, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία άνοιξαν το 2026