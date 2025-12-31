Γαλλία: Ετοιμάζει απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 από την επόμενη σχολική χρονιά

Η κυβέρνηση της Γαλλίας προωθεί νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με στόχο την εφαρμογή του μέτρου από τη σχολική χρονιά που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα προς συζήτηση στο κοινοβούλιο, οι διαδικτυακές πλατφόρμες δεν θα επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω του συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου. Το νομοσχέδιο αποτελείται από δύο βασικά άρθρα και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ενίσχυσης της προστασίας των παιδιών στον ψηφιακό χώρο.

Στο συνοδευτικό έγγραφο, η γαλλική κυβέρνηση επικαλείται πλήθος επιστημονικών μελετών και εκθέσεων, οι οποίες καταγράφουν σοβαρούς κινδύνους από την υπερβολική χρήση οθονών και κοινωνικών δικτύων από εφήβους. Μεταξύ αυτών αναφέρονται η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, η κυβερνοπαρενόχληση και οι διαταραχές στον ύπνο.

Η εφαρμογή της απαγόρευσης θα εποπτεύεται από την Arcom, τη ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης και την ψηφιακή επικοινωνία στη Γαλλία, η οποία θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των πλατφορμών.

Παράλληλα, το δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπει την επέκταση της απαγόρευσης χρήσης κινητών τηλεφώνων και στα λύκεια. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη από το 2018 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας, αν και η πρακτική εφαρμογή του παρουσιάζει δυσκολίες.

Η γαλλική κυβέρνηση εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της ψηφιακής υπερβολής και στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους ανηλίκους.

