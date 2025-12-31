Ρωσία: Παρουσιάζει βίντεο που δείχνει συντρίμμια drone μετά επίθεση κατά του Πούτιν

Η Ρωσία επανέλαβε την Τετάρτη τους ισχυρισμούς της περί ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο με συντρίμμια drone, τα οποία παρουσιάζει ως στοιχείο τεκμηρίωσης. Το Κίεβο, πάντως, απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανήρτησε υλικό στο οποίο εμφανίζεται στρατιώτης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, δίπλα σε θραύσματα μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καθώς και χάρτης που, σύμφωνα με τη Μόσχα, αποτυπώνει τη διαδρομή των drones. Οι ρωσικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα από Κυριακή προς Δευτέρα και ότι χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 91 drones.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο δεν έχει παρουσιάσει ανεξάρτητα ή πρόσθετα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του. Το βίντεο αυτό αποτελεί το πρώτο οπτικό υλικό που δημοσιοποιείται, σχεδόν τρεις ημέρες μετά τα γεγονότα, μαζί με μαρτυρία κατοίκου γειτονικού χωριού.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, άσκησε έντονη κριτική στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες αυτές δεν βασίζονται σε αποδείξεις και εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε ότι τέτοιοι ισχυρισμοί λειτουργούν ως αντιπερισπασμός και υπονομεύουν τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση και ειρήνευση.

FIRST FOOTAGE OF UKRAINE'S DRONE TARGETED PUTIN'S RESIDENCE



The Russian Defense Ministry publishes flight path of Ukraine's UAVs that took off from Sumy and Chernigov regions pic.twitter.com/VlQA8ZriLg — Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025

