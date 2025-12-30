Νεκρός 37χρονος σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού σε θέρετρο

Σε τραγωδία εξελίχθηκε διαγωνισμός σε θέρετρο στο Σάο Πέδρο της Βραζιλίας, όταν ένας 37χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πνιγμό κατά τη διάρκεια παιχνιδιού κατανάλωσης καρπουζιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συμμετέχοντες διαγωνίζονταν στο ποιος θα φάει πιο γρήγορα ένα κομμάτι καρπούζι, χωρίς τη χρήση χεριών, από χαμηλό τραπέζι – ένας όρος που, όπως αποδείχθηκε, αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας τεσσάρων παιδιών, συμμετείχε μαζί με άλλους πέντε επισκέπτες του θερέτρου, με έπαθλο μία μερίδα τηγανητές πατάτες, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στη σύζυγό του.

Οι δραματικές στιγμές

Λίγο μετά την έναρξη του διαγωνισμού, περίπου στις 4:30 μ.μ. της 11ης Δεκεμβρίου, ο 37χρονος άρχισε να πνίγεται. Στο σημείο κλήθηκε ναυαγοσώστης, ενώ το προσωπικό του θερέτρου φώναζε ζητώντας βοήθεια, προσπαθώντας να εντοπίσει κάποιον που να γνωρίζει την εφαρμογή του ελιγμού Heimlich.

Όπως κατέθεσε μάρτυρας στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό μέσο G1 Globo, ένας επισκέπτης – που εκτιμάται πως ήταν γιατρός – επιχείρησε να βοηθήσει, ενώ εναλλάσσονταν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Οι πυροσβέστες έφτασαν περίπου 25 λεπτά αργότερα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στα επείγοντα γύρω στις 4:40 μ.μ., ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αιτία καταγράφηκε επισήμως ως σωματική ασφυξία λόγω απόφραξης των αεραγωγών από τροφή.

Οι επίσημες ανακοινώσεις

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε:

«Το θύμα πνίγηκε από τροφή και μεταφέρθηκε στην UPA (Μονάδα Επείγουσας Φροντίδας), αλλά δεν επέζησε».

Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι του θερέτρου δήλωσαν:

«Ο επισκέπτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο εν ζωή, όπου δυστυχώς κατέληξε».

Παράλληλα, τόνισαν ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένεια, προσφέροντας υποστήριξη και ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων.

