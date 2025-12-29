Σοβαρή ένταση προκαλούν οι αντικρουόμενες δηλώσεις Μόσχας και Κιέβου γύρω από μια φερόμενη επίθεση με drones στην κατοικία του Ρώσου προέδρου.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, η Ουκρανία επιχείρησε τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου να πλήξει την κρατική κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, εξαπολύοντας μαζική επίθεση με 91 drones μεγάλης εμβέλειας. Όπως ανέφερε, όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές σε υποδομές.

Ο Λαβρόφ προειδοποίησε ότι το περιστατικό «δεν θα μείνει αναπάντητο», σημειώνοντας πως έχουν ήδη καθοριστεί στόχοι και χρονοδιάγραμμα για αντίποινα. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, κάνοντας λόγο για «μετάβαση του καθεστώτος του Κιέβου σε πολιτική κρατικής τρομοκρατίας», αν και ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν αποχωρεί από τη διπλωματική διαδικασία.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επιχείρηση διήρκεσε από αργά το βράδυ της 28ης έως το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου, με τα περισσότερα drones να καταρρίπτονται σε διάφορες ρωσικές περιοχές, μεταξύ των οποίων το Νόβγκοροντ, το Μπριάνσκ και το Κρασνοντάρ.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε κατηγορηματικά τις ρωσικές κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψέματα». Υποστήριξε ότι η Μόσχα επιχειρεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ και να δημιουργήσει πρόσχημα για νέες επιθέσεις, ιδίως εναντίον κυβερνητικών κτιρίων στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, και ειδικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην αγνοήσουν τις ρωσικές απειλές, τονίζοντας ότι η Ουκρανία δεν προβαίνει σε ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διπλωματία και την προσπάθεια για ειρήνη.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: «Στόχος να τελειώσει ο πόλεμος – Χωρίς χρονοδιάγραμμα η συμφωνία»