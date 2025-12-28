Live από τη Φλόριντα η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα φορτισμένη για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο Μαρ-α-Λάγκο, παρουσία στενών συνεργατών των δύο πλευρών, με βασικό στόχο την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα σχέδια που έχουν κατατεθεί για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Στο επίκεντρο τα σχέδια ειρήνευσης

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται τόσο το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, όσο και οι προτάσεις που έχει παρουσιάσει η ουκρανική πλευρά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συνάντηση αποσκοπεί στο να διερευνηθούν σημεία σύγκλισης, αλλά και οι βασικές διαφορές στις προσεγγίσεις των δύο πλευρών.

Λίγο πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι «μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σήμερα», δημιουργώντας προσδοκίες για ενδεχόμενες εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Παράλληλες εξελίξεις στο μέτωπο

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξακολουθεί να κατηγορεί το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του ότι δεν επιθυμούν πραγματικά τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, τις προηγούμενες ώρες σημειώθηκαν σφοδρά πλήγματα στο Κίεβο, εικόνες των οποίων δημοσιοποίησε ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επόμενα βήματα

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, αναμένεται ενημέρωση για το περιεχόμενο των συνομιλιών και για το αν προκύπτει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο συνέχισης των επαφών, είτε σε διμερές επίπεδο είτε με τη συμμετοχή ευρωπαίων ηγετών.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς η συγκεκριμένη συνάντηση θεωρείται καθοριστική για το αν θα ανοίξει ένας νέος δίαυλος διαπραγματεύσεων για την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Διαβάστε ακόμα: Ταϊβάν: Ισχυρός σεισμός 7 ρίχτερ ταρακούνησε τη χώρα – Σε επιφυλακή οι αρχές