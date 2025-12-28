# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αίτνα: Εντυπωσιακή έκρηξη με λάβα και τέφρα – Σκιέρ κατέβαιναν τις πίστες δίπλα στο ηφαίστειο

Το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία εξερράγη το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό σκηνικό, καθώς πυκνά σύννεφα καπνού και τέφρας υψώθηκαν πάνω από τις χιονισμένες πλαγιές του, την ώρα που σκιέρ συνέχιζαν κανονικά τις διαδρομές τους.

Το ψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης παρουσίασε έντονη δραστηριότητα, με στήλες τέφρας να αναδύονται από την κορυφή και με βραχύβιες «πηγές» λάβας που έφτασαν έως και τα 200 μέτρα ύψος. Παράλληλα, καταγράφηκε νέα ροή λάβας από τον κρατήρα Voragine προς την κοιλάδα Valle del Bove, ενώ ελαφρά πτώση τέφρας σημειώθηκε σε περιοχές όπως η Ταορμίνα και η Πιάνο Προβεντσάνα.

Οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας εξέδωσαν αρχικά προειδοποίηση για «υψηλή πιθανότητα επικείμενης έκλυσης σιντριβανιών λάβας», η οποία ωστόσο υποβαθμίστηκε αργότερα το ίδιο βράδυ, καθώς η δραστηριότητα παρουσίασε σχετική ύφεση. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρά προβλήματα στις τοπικές υποδομές.

Επιστήμονες του Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση για την αεροπλοΐα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, εξαιτίας του νέφους τέφρας. Παρ’ όλα αυτά, οι τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι τα κοντινά αεροδρόμια συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, εκτός αν αυξηθεί σημαντικά η πτώση τέφρας.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνδέεται κυρίως με τον βορειοανατολικό κρατήρα της Αίτνας, ενώ οι άνεμοι μετέφεραν το νέφος τέφρας προς βορειοανατολική κατεύθυνση. Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες από σκιέρ και επισκέπτες, που δείχνουν τη λάβα και την τέφρα να συνυπάρχουν με το χιόνι, δημιουργώντας εικόνες μοναδικής έντασης.

Η Αίτνα παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση, καθώς θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως, με εκρήξεις που σημειώνονται αρκετές φορές κάθε χρόνο. Οι ειδικοί τονίζουν ότι, αν και τέτοια φαινόμενα είναι συχνά για το ηφαίστειο, η επαγρύπνηση παραμένει απαραίτητη.

