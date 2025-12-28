Στη Φλόριντα και στο πολυτελές θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο συναντώνται σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνομιλίες που θεωρούνται οι πιο καθοριστικές μέχρι σήμερα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι προσέρχεται στη συνάντηση με μια αναθεωρημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων, επιχειρώντας να εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, έθεσε εξαρχής αυστηρό πλαίσιο, δηλώνοντας στο Politico ότι «δεν θα έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», αν και εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος τόσο για τη συνεργασία με τον Ουκρανό ηγέτη όσο και για μελλοντική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο τραπέζι: εδαφικό, ΝΑΤΟ και εγγυήσεις ασφαλείας

Κεντρικό αγκάθι των συνομιλιών παραμένει το εδαφικό. Το σχέδιο προβλέπει «πάγωμα» των σημερινών γραμμών του μετώπου, χωρίς να ικανοποιεί τη ρωσική απαίτηση για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περίπου το 20% της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Παράλληλα, το νέο κείμενο δεν περιλαμβάνει πλέον νομική δέσμευση της Ουκρανίας να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι που η Μόσχα θεωρεί κόκκινη γραμμή.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκονται επίσης η τύχη του Ντονμπάς, ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια και –κυρίως– οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι Δυτικοί στο Κίεβο στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ζελένσκι επιμένει ότι αυτές πρέπει να δοθούν ταυτόχρονα με τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Πίεση από το μέτωπο και ρωσική κλιμάκωση

Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό ασφυκτική πίεση, καθώς μόλις λίγες ώρες πριν η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες περιοχές, προκαλώντας νεκρούς και αφήνοντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τα πλήγματα «απάντηση της Ρωσίας στις προσπάθειες για ειρήνη».

Ο Τραμπ, εμφανώς εκνευρισμένος από τη μακρά διάρκεια των διαπραγματεύσεων, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, εκτιμώντας πως η Ρωσία διατηρεί το στρατιωτικό πλεονέκτημα στο πεδίο.

Ευρωπαϊκή στήριξη και διπλωματικό παρασκήνιο

Πριν φτάσει στις ΗΠΑ, ο Ζελένσκι εξασφάλισε νέα οικονομική βοήθεια 2,5 δισ. καναδικών δολαρίων από τον Καναδά και έλαβε διαβεβαιώσεις «πλήρους στήριξης» από Ευρωπαίους ηγέτες, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να τονίζει τον στενό συντονισμό με την Ουάσιγκτον. Από την πλευρά της ΕΕ, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ειρήνη πρέπει να διασφαλίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Το διακύβευμα

Η σημερινή συνάντηση στη Φλόριντα δεν αφορά μόνο τις λεπτομέρειες ενός ειρηνευτικού σχεδίου, αλλά το ποιος θα διαμορφώσει τους όρους της επόμενης ημέρας στην ανατολική Ευρώπη. Το αν ο Ζελένσκι θα καταφέρει να αποσπάσει την πλήρη στήριξη του Τραμπ –και αν αυτό θα μεταφραστεί σε πίεση προς τη Μόσχα– μένει να φανεί τις επόμενες ώρες.

