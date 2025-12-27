# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Πούτιν προς Ζελένσκι: Αν δεν υπάρξει ειρήνη, η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της με τη βία

Νέα σκληρή προειδοποίηση προς την Ουκρανία απηύθυνε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, διαμηνύοντας ότι η Μόσχα είναι αποφασισμένη να πετύχει τους στόχους της ακόμη και με τη χρήση βίας, εφόσον – όπως είπε – το Κίεβο δεν επιδιώξει ειρηνική λύση.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά διαπιστώνει πως η Ουκρανία «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν δεν υπάρξει πρόοδος προς μια πολιτική διευθέτηση, η Ρωσία «θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη χρήση βίας».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων διπλωματικών ζυμώσεων, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στη Φλόριντα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ζελένσκι έχει εκφράσει την αισιοδοξία του ότι μπορεί να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός, ο οποίος θα οδηγήσει σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα ανακοίνωσε νέες εξελίξεις στο πεδίο των μαχών. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Κρεμλίνου, ο Πούτιν έλαβε αναφορά από τον αρχηγό του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, σύμφωνα με την οποία ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε στην ανατολική Ουκρανία.

Το Μίρνοχραντ βρίσκεται στην επαρχία Ντονέτσκ, ενώ η Χουλιαϊπόλε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ζαπορίζια, περιοχές που παραμένουν στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ένταση στο μέτωπο, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν αβέβαιες.

