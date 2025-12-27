Ηνωμένο Βασίλειο: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και το σχέδιο απομάκρυνσης του Άντριου

Αποφασισμένος να κλείσει οριστικά ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της σύγχρονης βρετανικής μοναρχίας εμφανίζεται ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει βασιλικός βιογράφος. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, του οποίου η παρουσία εξακολουθεί να βαραίνει την εικόνα του θεσμού.

Ο συγγραφέας και ιστορικός Άντριου Λάουνι, στο βιβλίο του «Entitled: The Rise and Fall of the House of York», υποστηρίζει ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας επιδιώκει να «καθαρίσει το τοπίο» πριν από μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο για τη βασιλική οικογένεια. Όπως αναφέρει, ο Άντριου γνωρίζει πως η προστασία που απολάμβανε στο παρελθόν δεν θα συνεχιστεί και ανησυχεί έντονα για το μέλλον του.

Σε συνέντευξή του, ο Λάουνι εκτιμά ότι ο Ουίλιαμ προετοιμάζει μια σταδιακή αλλά οριστική απομάκρυνση του θείου του από κάθε εναπομείνασα βασιλική «σκιά». Το σχέδιο, σύμφωνα με τον ίδιο, προβλέπει μια ελεγχόμενη αποχώρηση μέχρι την άνοιξη, ώστε να παρουσιαστεί δημόσια ως μια «ήσυχη συμμόρφωση» με τις απαιτήσεις της οικογένειας.

Ωστόσο, ο βιογράφος θεωρεί απίθανο ο Άντριου να αποδεχθεί αδιαμαρτύρητα αυτή την εξέλιξη. Όπως σημειώνει, ο 65χρονος πρώην δούκας του Γιορκ φέρεται διατεθειμένος να διεκδικήσει σημαντικά ανταλλάγματα, όπως κατοικία υψηλού κύρους και πλήρη υποστήριξη προσωπικού, σε περίπτωση οριστικής απομάκρυνσης.

Η υπόθεση του Άντριου εξακολουθεί να σκιάζεται από τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Παρά τις αρνήσεις του, το 2022 προχώρησε σε πολυεκατομμυριακό εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη. Η ίδια έβαλε τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο, σε ηλικία 41 ετών.

Νεότερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, μέσα από αρχεία του 2021, ενισχύουν περαιτέρω τη δυσχερή θέση του Άντριου, ενώ ο Λάουνι υποστηρίζει ότι συνεχίζει να λαμβάνει μαρτυρίες από πρόσωπα του στενού και ευρύτερου κύκλου του πρώην πρίγκιπα, οι οποίες περιγράφουν ανάρμοστες συμπεριφορές στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τον βιογράφο, ακόμα και η μέχρι πρότινος στενή σχέση του Άντριου με τη Σάρα Φέργκιουσον έχει πλέον διαρραγεί. Όπως αναφέρει, εκείνη φαίνεται να αποστασιοποιείται πλήρως, επιδιώκοντας μια νέα προσωπική και δημόσια πορεία.

Ο ίδιος καταλήγει ότι η απώλεια του τίτλου του πρίγκιπα ήταν το πιο επώδυνο πλήγμα για τον Άντριου, καθώς η ταυτότητά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρόλο αυτό. «Η απώλεια της προβολής και της θέσης στο προσκήνιο τον έχει συντρίψει», σημειώνει χαρακτηριστικά.

