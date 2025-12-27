# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ταϊβάν: Ισχυρός σεισμός 7 ρίχτερ ταρακούνησε τη χώρα – Σε επιφυλακή οι αρχές

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (27/12), ώρα Ελλάδας, στην Ταϊβάν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και τους κατοίκους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μετεωρολογικού οργανισμού της χώρας, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 32 χιλιόμετρα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης Γιλάν, στη βορειοανατολική πλευρά της νήσου.

Σείστηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα
Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, όπου κάτοικοι ανέφεραν έντονο κούνημα κτιρίων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 73 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στη διάδοση της δόνησης σε μεγάλη ακτίνα.

Σε εξέλιξη η εκτίμηση ζημιών
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκτίμησης των ζημιών, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται σε ιδιαίτερα σεισμογενή ζώνη, γεγονός που καθιστά συχνά τέτοιου είδους φαινόμενα, αν και σεισμοί τέτοιου μεγέθους προκαλούν πάντα αυξημένη ανησυχία.

