Ταϊβάν: Ισχυρός σεισμός 7 ρίχτερ ταρακούνησε τη χώρα – Σε επιφυλακή οι αρχές

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (27/12), ώρα Ελλάδας, στην Ταϊβάν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και τους κατοίκους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μετεωρολογικού οργανισμού της χώρας, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 32 χιλιόμετρα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης Γιλάν, στη βορειοανατολική πλευρά της νήσου.

Σείστηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, όπου κάτοικοι ανέφεραν έντονο κούνημα κτιρίων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 73 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στη διάδοση της δόνησης σε μεγάλη ακτίνα.

Σε εξέλιξη η εκτίμηση ζημιών

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκτίμησης των ζημιών, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται σε ιδιαίτερα σεισμογενή ζώνη, γεγονός που καθιστά συχνά τέτοιου είδους φαινόμενα, αν και σεισμοί τέτοιου μεγέθους προκαλούν πάντα αυξημένη ανησυχία.

????WATCH: Strong 7.0-magnitude earthquake strikes Taiwan, off the coast of Yilan, dramatic tremors filmed on video pic.twitter.com/Ox42EjesVf — BEE NewsTV (@BeeNewsTV) December 27, 2025

Magnitude 6.6 Earthquake Rocks Taiwan's Northeastern Coast ????



A 6.6-magnitude earthquake struck 31 kilometers east-southeast of Yilan County at a depth of 68 kilometers on Saturday evening local time, with Taiwan measuring it at 7.0. The quake Caused level 4 shaking in Taipei,… pic.twitter.com/pT5IMEGro5 — WATCHTOWER (@news_24_365) December 27, 2025

Διαβάστε ακόμα: Ιστορικό τζάκποτ στο Powerball: Παίκτης από το Αρκάνσας κέρδισε 1,81 δισ. δολάρια