Αυτό το εστιατόριο ανακηρύχθηκε το πιο όμορφο στον κόσμο

Το Ducasse Baccarat στο Παρίσι ανακηρύχθηκε το ομορφότερο εστιατόριο του κόσμου στα βραβεία Prix Versailles 2025, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς διεθνούς αρχιτεκτονικής και design. Η διάκριση απονεμήθηκε σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου στην έδρα της UNESCO στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το εστιατόριο άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2024 και βρίσκεται στον πρώτο όροφο του ιστορικού Maison Baccarat, στο 16ο διαμέρισμα του Παρίσι. Πρόκειται για μια εμβληματική έπαυλη, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον γαλλικό οίκο κρυστάλλων Baccarat, αλλά και με τη θρυλική φυσιογνωμία της Marie-Laure de Noailles, η οποία φιλοξενούσε εκεί λαμπρές δεξιώσεις τη δεκαετία του 1920.

Στην καρδιά του εγχειρήματος βρίσκεται ο κορυφαίος Γάλλος σεφ Alain Ducasse, ένας από τους πιο πολυβραβευμένους δημιουργούς παγκοσμίως. Ο Ducasse, που σήμερα ηγείται περισσότερων από 30 εστιατορίων διεθνώς, υπογράφει τόσο τη φιλοσοφία όσο και τη γαστρονομική ταυτότητα του χώρου.

Η αισθητική του Ducasse Baccarat συνδυάζει την ιστορική μεγαλοπρέπεια με τη σύγχρονη καινοτομία. Κρύσταλλα Baccarat κυριαρχούν στον χώρο, με εντυπωσιακές κρυστάλλινες «σταγόνες» να αιωρούνται πάνω από σκούρους μαρμάρινους τοίχους, επιχρυσωμένους καθρέφτες και ξύλινα ράφια από το δάπεδο έως την οροφή, δημιουργημένα από τον Γάλλο καλλιτέχνη Jean-Guillaume Mathia.

Στην κουζίνα, ο Alain Ducasse πλαισιώνεται από τους Christophe Saintagne και Robin Schroeder, παρουσιάζοντας ένα μενού βαθιά ριζωμένο στη γαλλική παράδοση, με σύγχρονες πινελιές υψηλής γαστρονομίας. Η εμπειρία ολοκληρώνεται στο μπαρ Midi-Minuit, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κοκτέιλ εμπνευσμένα από τα εμβληματικά γυάλινα σκεύη Baccarat.

Το Ducasse Baccarat δεν αποτελεί απλώς έναν προορισμό για φαγητό, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων, που δικαίως του χάρισε τον τίτλο του ομορφότερου εστιατορίου στον κόσμο.

