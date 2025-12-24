Συντριβή Falcon 50 στην Τουρκία: Οι τελευταίες επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου και η απόφαση για ανάλυση του μαύρου κουτιού σε ουδέτερη χώρα

Τις τελευταίες επικοινωνίες μεταξύ του μοιραίου αεροσκάφους Falcon 50 και του πύργου ελέγχου έδωσαν στη δημοσιότητα οι τουρκικές αρχές, λίγες ώρες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στα περίχωρα της Άγκυρα.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου, το μαύρο κουτί και ο καταγραφέας συνομιλιών του πιλοτηρίου θα αναλυθούν σε ουδέτερη χώρα, με τη δέσμευση ότι τα ευρήματα θα κοινοποιηθούν με πλήρη διαφάνεια τόσο στην τουρκική όσο και στη διεθνή κοινή γνώμη.

Το χρονικό της πτήσης

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50, με αριθμό ουράς 9H-DFS και εγγεγραμμένο στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Μάλτας, απογειώθηκε στις 20:17 τοπική ώρα από το Αεροδρόμιο Εσενμπόγκα με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης στη Λιβύη.

Στις 20:25 δόθηκε άδεια ανόδου στα 34.000 πόδια.

Στις 20:31, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν περίπου στα 32.000 πόδια, εξέπεμψε σήμα PAN-PAN αναφέροντας γενική ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επιστροφή στην Άγκυρα.

Στις 20:33 ενεργοποιήθηκε ο κωδικός έκτακτης ανάγκης 7700, ενώ άρχισαν να χάνονται στοιχεία υψομέτρου από το ραντάρ.

Στις 20:36 η επικοινωνία με τον πιλότο έγινε δυσδιάκριτη και σημειώθηκαν περαιτέρω απώλειες δεδομένων πτήσης.

Στις 20:38 το αεροσκάφος χάθηκε πλήρως από τα ραντάρ και δεν υπήρξε ανταπόκριση στις επανειλημμένες κλήσεις του ελεγκτή.

Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης, ενώ για λόγους ασφάλειας ανεστάλησαν προσωρινά οι απογειώσεις και προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα.

Εντοπισμός των καταγραφέων

Το Κέντρο Αναφοράς Αεράμυνας της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Κεσικαβάκ, στην περιοχή Χαϊμανά. Στο σημείο εντοπίστηκαν τόσο ο καταγραφέας φωνής πιλοτηρίου (CVR) όσο και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης (FDR).

Η προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ έχει ληφθεί απόφαση οι καταγραφείς να εξεταστούν σε ουδέτερη χώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της διαδικασίας και η πλήρης διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας.

Οι τουρκικές αρχές εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στο κράτος και τον λαό της Λιβύης, τονίζοντας ότι η διαλεύκανση των συνθηκών της συντριβής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

