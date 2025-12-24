Σε εξέλιξη το ταξίδι του Άγιου Βασίλη: Παρακολουθήστε τον live

Η πιο μαγική νύχτα του χρόνου έφτασε και ο Άγιος Βασίλης βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, φόρεσε την χαρακτηριστική κόκκινη στολή του, φόρτωσε προσεκτικά το έλκηθρο με τα δώρα που ετοίμασαν οι πιστοί του βοηθοί και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι για να επισκεφθεί παιδιά σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Από νωρίς, μικροί και μεγάλοι μετρούν αντίστροφα. Τα παιδιά έχουν γράψει τα γράμματά τους εδώ και εβδομάδες, περιμένοντας με ανυπομονησία την επίσκεψη του αγαπημένου Αγίου, με την κλασική υπόσχεση πως τα δώρα έρχονται σε όσους είχαν καλή συμπεριφορά όλη τη χρονιά.

Μπροστά από το έλκηθρο, φυσικά, βρίσκεται ο Ρούντολφ, ο πιο διάσημος τάρανδος, με την φωσφορίζουσα κόκκινη μύτη του να φωτίζει τη διαδρομή μέσα στη νύχτα. Μαζί με τους υπόλοιπους ταράνδους, οδηγεί τον Άγιο Βασίλη πάνω από ηπείρους, χώρες και πόλεις, σε έναν μαραθώνιο χαράς και φαντασίας.

Για ακόμη μία χρονιά, τη «σκυτάλη» της παρακολούθησης του ταξιδιού έχει αναλάβει η NORAD, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους να βλέπουν live την πορεία του Άγιου Βασίλη. Μέσα από τον ειδικό Santa Tracker, μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται το έλκηθρο και ποια χώρα επισκέπτεται κάθε στιγμή.

Πού μπορείτε να τον δείτε live:

- Στον επίσημο Santa Tracker της NORAD (διαθέσιμο μέσω site και social media)

- Στο YouTube και στα επίσημα social της NORAD, όπου έχουν δημοσιευτεί σχετικά βίντεο και animations

Για τα παιδιά είναι παιχνίδι, για τους μεγάλους μια γλυκιά επιστροφή στην παιδική ηλικία. Όπως και να ’χει, το ταξίδι ξεκίνησε — και η μαγεία των Χριστουγέννων είναι ήδη στον αέρα.

