Λούβρο: Νέα θωράκιση της γκαλερί με κάγκελα μετά τη ληστεία του Οκτωβρίου

Σημαντικές αλλαγές στον τομέα της ασφάλειας εφαρμόζει το Μουσείο του Λούβρου, μετά τη μεγάλη ληστεία που σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου τοποθετήθηκαν μεταλλικά κάγκελα στα παράθυρα της γκαλερί από όπου αφαιρέθηκαν τα πολύτιμα κοσμήματα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της προστασίας του χώρου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου επανεξέτασης των μέτρων ασφαλείας στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής μετά τη ληστεία. Όπως ανέφερε στο AFP ο αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου, Francis Steinbock, πρόκειται για έκτακτη απόφαση που ελήφθη μετά το περιστατικό.

Η τοποθέτηση των καγκέλων πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, με συνεργεία να εργάζονται από το μπαλκόνι της γκαλερί και να χρησιμοποιούν γερανό, λόγω του ύψους των παραθύρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους, ενώ εξετάζονται επιπλέον παρεμβάσεις και σε άλλα ανοίγματα του κτιρίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα κάγκελα είχαν αφαιρεθεί πριν από περίπου 20 χρόνια, στο πλαίσιο εργασιών αναστήλωσης που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2003-2004, όπως είχε επισημάνει πρόσφατα και η διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars.

Παράλληλα, στο μουσείο έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο εκτεταμένης αναβάθμισης της επιτήρησης. Το πρόγραμμα προβλέπει την εγκατάσταση περισσότερων από 100 καμερών και την ενίσχυση της περιμετρικής φύλαξης έως το 2026.

Η ληστεία σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, όταν οι δράστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό μηχάνημα για να φτάσουν στα παράθυρα της Αίθουσας του Απόλλωνα. Αφού έσπασαν το τζάμι, έκοψαν τις γυάλινες προθήκες με ειδικά εργαλεία και αφαίρεσαν τα βασιλικά κοσμήματα, τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα αγνοούμενα.

