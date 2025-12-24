Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό ανάμεσα στους νεκρούς

Ελληνικό όνομα φέρεται να περιλαμβάνεται στη λίστα των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε στην Τουρκία, μετά τη συντριβή αεροσκάφους το οποίο εκτελούσε πτήση από τη Λιβύη προς την Άγκυρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, πρόκειται πιθανότατα για Ελληνίδα αεροσυνοδό, μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους, με το όνομα Maria Pappa. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές, ωστόσο τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν την παρουσία ελληνικού ονόματος ανάμεσα στα θύματα, όπως μετέδωσε και η ΕΡΤ.

Συνολικά, οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, ο οποίος επέβαινε στο αεροσκάφος μαζί με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, αναφέρεται ότι μεταξύ των επιβαινόντων ήταν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του Γενικού Επιτελείου Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ, καθώς και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για την ταυτότητα όλων των θυμάτων τις επόμενες ώρες.

Διαβάστε ακόμα: Αιματηρή επίθεση στην Ταϊπέι με τρεις νεκρούς – Ο δράστης σκοτώθηκε σε καταδίωξη