Ιταλία: Έκρηξη βυτιοφόρου με υγραέριο σε αυτοκινητόδρομο - Βίντεο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στον ιταλικό αυτοκινητόδρομο Autostrada A1 (Μιλάνο–Νάπολη), όταν βυτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο εξερράγη έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο οδόστρωμα και στις υποδομές, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε παράθυρα σε κοντινά κτίρια.

Σύμφωνα με τις αρχές, πριν από την έκρηξη είχαν φτάσει στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής και της τροχαίας, οι οποίες εκκένωσαν έγκαιρα παρακείμενο χώρο εστίασης, αποτρέποντας πιθανά θύματα.

Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή νεκροί. Όπως μεταδίδει η Corriere della Sera, τμήμα του αυτοκινητόδρομου έκλεισε προσωρινά και στις δύο κατευθύνσεις, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται και να προκαλούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κομβικό άξονα που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κίνηση στην ευρύτερη περιοχή.

