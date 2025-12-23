ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα 8.000 νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν

Περισσότερα από 8.000 νέα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένες Πολιτείες (Department of Justice), στο πλαίσιο της σταδιακής αποδέσμευσης του φακέλου που αφορά την έρευνα για τον χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Το νέο υλικό περιλαμβάνει βίντεο, ηχητικά ντοκουμέντα και φωτογραφίες από κάμερες παρακολούθησης του κελιού του Έπσταϊν, από τον Αύγουστο του 2019, λίγες ημέρες πριν βρεθεί νεκρός. Ο θάνατός του είχε αποδοθεί επίσημα σε αυτοκτονία, ενώ εκκρεμούσε η δίκη του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, αναρτήθηκαν περίπου 11.000 σύνδεσμοι με αρχεία και έγγραφα, ωστόσο αρκετοί από αυτούς δεν οδηγούν σε προσβάσιμο περιεχόμενο, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και νέα ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Η αποδέσμευση των εγγράφων πραγματοποιείται έπειτα από έντονες πολιτικές πιέσεις, καθώς το υπουργείο είχε νομική υποχρέωση να δημοσιοποιήσει το σύνολο του μη απορρήτου υλικού έως τις 19 Δεκεμβρίου. Η καθυστέρηση αποδόθηκε από τις Αρχές στην ανάγκη προστασίας των θυμάτων, προκειμένου να μη δημοσιοποιηθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους μέσα από φωτογραφίες και βίντεο.

Ωστόσο, κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών κατηγορούν το υπουργείο Δικαιοσύνης για πολιτικούς χειρισμούς. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, έκανε λόγο για απόπειρα απόκρυψης στοιχείων και κατέθεσε πρόταση νόμου με στόχο την ενίσχυση της πίεσης προς το υπουργείο.

Παράλληλα, Δημοκρατικοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι η καθυστέρηση αποσκοπεί στην αποφυγή δημοσιοποίησης εγγράφων που ενδέχεται να είναι επιβαρυντικά για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες στο πλευρό του Έπσταϊν. Ο ίδιος είχε αρχικά ταχθεί υπέρ της πλήρους δημοσιοποίησης του φακέλου, ωστόσο στη συνέχεια κατήγγειλε πολιτική «απάτη» από πλευράς Δημοκρατικών.

Έπειτα από πιέσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ο Ντόναλντ Τραμπ επικύρωσε τελικά τον Νοέμβριο νόμο που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση όλων των μη απόρρητων εγγράφων της υπόθεσης. Υπό κανονικές συνθήκες, τα αρχεία αυτά αναμένεται να φωτίσουν τις σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρές πολιτικές και οικονομικές προσωπικότητες.

Η διαδικασία αποδέσμευσης του φακέλου συνεχίζεται, με τις αμερικανικές αρχές να δηλώνουν ότι θα ακολουθήσουν και νέες δημοσιεύσεις εγγράφων το προσεχές διάστημα.

