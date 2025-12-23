# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Γιατρός ξυλοκόπησε ασθενή μέσα σε νοσοκομείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε γιατρός στην Ινδία, έπειτα από βίαιο επεισόδιο σε βάρος ασθενούς μέσα σε νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο 31χρονος γιατρός Raghav Narula, φορώντας χειρουργική μάσκα, να γρονθοκοπεί επανειλημμένα τον 36χρονο ασθενή Arjun Panwar, ενώ εκείνος βρίσκεται ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι. Στο ίδιο πλάνο, δεύτερος γιατρός εμφανίζεται να κρατά τα πόδια του ασθενούς.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα, είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για βρογχοσκόπηση λόγω δύσπνοιας. Μετά την εξέταση, του ζητήθηκε να ξεκουραστεί για λίγο στον πνευμονολογικό θάλαμο. Όπως ανέφερε, ο γιατρός τον πλησίασε για να τον ρωτήσει σχετικά με τις εξετάσεις, μιλώντας του στον ενικό.

«Μου μιλούσε χωρίς σεβασμό. Όταν τον ρώτησα αν μιλά με τον ίδιο τρόπο και στην οικογένειά του, άρχισε να με χτυπάει», δήλωσε ο 36χρονος, περιγράφοντας τα όσα προηγήθηκαν της επίθεσης.

Οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ το νοσοκομείο προχώρησε άμεσα στη διαθεσιμότητα του γιατρού, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Το βίντεο του ξυλοδαρμού έχει δοθεί στη δημοσιότητα και αποτελεί βασικό στοιχείο της υπόθεσης.

