Σοκ σε σχολείο της Τουρκίας: Μαθητής άνοιξε πυρ κατά του διευθυντή μετά από παρατήρηση. Βίντεο

Σοβαρό επεισόδιο ένοπλης βίας σημειώθηκε σε σχολείο στην Τουρκία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στις σχολικές μονάδες. Ανήλικος μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, τραυματίζοντάς τον βαριά.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βίωσαν στιγμές πανικού, καθώς οι πυροβολισμοί έσπασαν την ηρεμία του σχολικού χώρου. Ο διευθυντής δέχθηκε τα πυρά εντός του σχολείου και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

⚡️???????? A 12-year-old student opened fire on a school principal in Turkey



In the city of Mersin, a middle school student shot a 39-year-old man with a rifle прямо in the schoolyard. The victim sustained severe injuries and is in critical condition.



The teenager has been detained —… pic.twitter.com/3ImHRMu5GN — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση φαίνεται να είχε ως αφετηρία μια σύσταση που είχε απευθύνει ο διευθυντής στον μαθητή λίγες ημέρες νωρίτερα. Η παρατήρηση αφορούσε τη μετακίνηση του ανήλικου στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο, κάτι που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και κλιμάκωσε την ένταση.

Ο τραυματισμένος διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του ανήλικου δράστη, ενώ υπό κράτηση τέθηκε και ο πατέρας του, στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Η αστυνομία ερευνά πώς ο μαθητής απέκτησε πρόσβαση στο όπλο, αλλά και αν υπήρχαν ενδείξεις που θα μπορούσαν να είχαν προλάβει το περιστατικό.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Τουρκία για τη βία μεταξύ ανηλίκων, την ψυχική υγεία των μαθητών και τα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία, με εκπαιδευτικούς και γονείς να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

