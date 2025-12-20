6-7: Ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για το 2025 - Τι σημαίνει τελικά

Έκπληξη προκάλεσε η απόφαση του Dictionary.com να ανακηρύξει τον όρο «6-7» ως λέξη της χρονιάς για το 2025. Όχι γιατί πρόκειται για μια λέξη με σαφή ορισμό, αλλά ακριβώς για το αντίθετο: είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς λειτουργεί σήμερα η ψηφιακή κουλτούρα.

Το «6-7» (six-seven, δηλαδή «έξι-επτά» και όχι «εξήντα επτά») γεννήθηκε και εξαπλώθηκε κυρίως στο TikTok, υιοθετήθηκε από τη Generation Alpha και μετατράπηκε σε viral φαινόμενο χωρίς συγκεκριμένο νόημα — αλλά με τεράστια απήχηση.

Πώς ξεκίνησε το «6-7»

Η διάδοση του όρου δεν συνδέεται με ένα συγκεκριμένο μήνυμα ή σύνθημα. Αντίθετα, εμφανίστηκε μέσα από:

- σύντομα βίντεο

- memes

- πειράγματα μεταξύ μαθητών

Συχνά συνοδεύεται από μια χαρακτηριστική χειρονομία, σαν κάποιος να «ζυγίζει» δύο επιλογές χωρίς να αποφασίζει. Κάπως έτσι, το «6-7» άρχισε να λειτουργεί ως κοινός κώδικας επικοινωνίας: αν το καταλαβαίνεις, είσαι μέσα στο αστείο.

Τι σημαίνει τελικά το «6-7»;

Η σύντομη απάντηση είναι: δεν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο.

Γλωσσολόγοι και λεξικογράφοι το περιγράφουν ως:

- σκόπιμα ασαφή όρο

- κάτι ανάμεσα σε inside joke, meme και έκφραση διάθεσης

Για κάποιους λειτουργεί σαν ενδιάμεση απάντηση τύπου «ούτε ναι ούτε όχι», «έτσι κι έτσι» ή «παίζει». Όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, η αξία του δεν βρίσκεται στο νόημα, αλλά στη συμμετοχή.

Η σύνδεση με τη μουσική και την pop κουλτούρα

Η προέλευση του όρου συνδέεται συχνά με το τραγούδι Doot Doot (6-7) του Skrilla (2024). Το κομμάτι έγινε viral μέσα από βίντεο όπου παιδιά φωνάζουν ρυθμικά «6-7» σε σχολεία και γήπεδα, αναπαράγοντας την ίδια κίνηση.

Το meme απογειώθηκε όταν συνδέθηκε με τον μπασκετμπολίστα LaMelo Ball, του οποίου το ύψος είναι 6’7’’, ενώ αργότερα πέρασε και στην τηλεοπτική σάτιρα, σε σειρές όπως το South Park.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η χειρονομία του «6-7» εμφανίζεται ακόμη και στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google.

Γιατί το Dictionary.com το επέλεξε

Για το Dictionary.com, η επιλογή ενός όρου χωρίς σαφή σημασία δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, αποτυπώνει:

- τον τρόπο που η γλώσσα εξελίσσεται στο διαδίκτυο

- τη δύναμη των memes έναντι των παραδοσιακών λέξεων

- την αξία της κοινής εμπειρίας έναντι του ορισμού

Ενδεικτικό της απήχησης είναι ότι οι αναζητήσεις για το «6-7» αυξήθηκαν έξι φορές από τον Ιούνιο του 2025, στοιχείο που συνέβαλε καθοριστικά στην ανακήρυξή του ως λέξη της χρονιάς.

Ένα meme που εξηγεί το TikTok καλύτερα απ’ όλα

Πολλά διεθνή μέσα χαρακτήρισαν το «6-7» ως παράδειγμα brainrot slang ή ακόμα και digital nihilism. Παρ’ όλα αυτά, δύσκολα μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι περιγράφει με ακρίβεια τη λογική του TikTok:

ένα meme χωρίς νόημα μπορεί να γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Το «6-7» μπορεί να μη σημαίνει τίποτα — αλλά λέει πολλά. Για μια γενιά που μεγάλωσε online, το να ανήκεις, να συμμετέχεις και να μοιράζεσαι το ίδιο αστείο μετρά περισσότερο από τον ίδιο τον ορισμό. Κι ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο… λεξικογραφικό μήνυμα της χρονιάς.

