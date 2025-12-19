Ρώμη: Με εισιτήριο 2 ευρώ η πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι από τον Φεβρουάριο

Με εισιτήριο θα γίνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2026 η πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι, ένα από τα πιο εμβληματικά και πολυσύχναστα αξιοθέατα της Ρώμης. Την απόφαση επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της ιταλικής πρωτεύουσας, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, στο πλαίσιο μέτρων για τη διαχείριση του μαζικού τουρισμού.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, όσοι επισκέπτες επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο ακριβώς μπροστά από το σιντριβάνι θα πρέπει να καταβάλλουν εισιτήριο δύο ευρώ, ενώ η πρόσβαση θα παραμείνει δωρεάν για τους κατοίκους της Ρώμης και των προαστίων.

Όπως δήλωσε ο Γκουαλτιέρι, από την ίδια ημερομηνία θα εισαχθεί εισιτήριο και για άλλα πέντε σημεία της πόλης, με κόστος πέντε ευρώ ανά επισκέπτη, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου ρύθμισης της τουριστικής ροής.

Η Φοντάνα ντι Τρέβι, μπαρόκ αριστούργημα χτισμένο στην πρόσοψη παλατιού, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Ρώμης. Έγινε παγκοσμίως γνωστή και μέσα από την ταινία του Φεντερίκο Φελίνι «La Dolce Vita», με την εμβληματική σκηνή της Ανίτα Έκμπεργκ και του Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.

Το σιντριβάνι βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της λίστας των επισκεπτών της «Αιώνιας Πόλης», ενώ το παραδοσιακό έθιμο της ρίψης νομίσματος στο νερό –για καλή τύχη και επιστροφή στη Ρώμη– παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές. Τα νομίσματα που συλλέγονται κάθε εβδομάδα ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ και, όπως γίνεται εδώ και χρόνια, διατίθενται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Caritas.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο δήμαρχος, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, περίπου εννέα εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τον χώρο μπροστά από τη Φοντάνα ντι Τρέβι, με μέσο όρο 30.000 άτομα την ημέρα. Ο έντονος συνωστισμός, αλλά και τα συχνά περιστατικά πορτοφολάδων, είχαν οδηγήσει εδώ και καιρό το δημοτικό συμβούλιο στην αναζήτηση λύσεων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του δήμου κάνουν λόγο για ετήσια έσοδα της τάξης των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από το νέο εισιτήριο.

Η Ρώμη δεν είναι η πρώτη ιταλική πόλη που προχωρά σε τέτοια μέτρα. Το 2023 επιβλήθηκε εισιτήριο εισόδου στο Πάνθεον, ενώ η Βενετία έχει ήδη θεσπίσει τουριστικό τέλος εισόδου κατά τις περιόδους αιχμής, στοχεύοντας στον περιορισμό της υπερβολικής επισκεψιμότητας.

Οι τοπικές Αρχές τονίζουν ότι στόχος δεν είναι ο αποκλεισμός των επισκεπτών, αλλά η προστασία των μνημείων και η βελτίωση της εμπειρίας τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους κατοίκους της πόλης.

Διαβάστε ακόμα: Πτώση αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Συνετρίβη κατά την προσγείωση