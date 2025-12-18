# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Πτώση αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Συνετρίβη κατά την προσγείωση

Σοβαρό αεροπορικό περιστατικό σημειώθηκε στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όταν μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna κατέπεσε και συνετρίβη σε αεροδρόμιο, το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για αεροσκάφος Cessna C550 Citation II, το οποίο συνετρίβη κατά την προσπάθεια προσγείωσης στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Statesville (SVH) περίπου στις 10:15–10:20 π.μ. τοπική ώρα. Μετά τη συντριβή, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν στον διάδρομο προσγείωσης.

Αρχικά δεν είχε διευκρινιστεί ο αριθμός των επιβαινόντων. Νεότερες πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι άτομα, με πέντε θανάτους να έχουν επιβεβαιωθεί, χωρίς ωστόσο επίσημη ανακοίνωση από τις ομοσπονδιακές αρχές για τον τελικό απολογισμό.

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο λίγο μετά την απογείωση, στοιχείο που υποδηλώνει πιθανό πρόβλημα εν πτήσει.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) καθώς και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, με την FAA να ηγείται της έρευνας.

Το αεροδρόμιο Statesville, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, εξυπηρετεί εταιρείες της λίστας Fortune 500 καθώς και ομάδες NASCAR. Βρίσκεται περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια της Σάρλοτ, μεγάλης πόλης της Βόρειας Καρολίνας.

Πλάνα από το τηλεοπτικό δίκτυο «13News Now» δείχνουν το σημείο της συντριβής, με φλόγες να καίνε κοντά στα διάσπαρτα συντρίμμια πάνω στον διάδρομο προσγείωσης, ενώ τα αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

