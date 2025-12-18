Σε σκηνικό έντασης εξελίχθηκαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο κέντρο των Βρυξελλών, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η αστυνομία επιχείρησε να απωθήσει τους αγρότες, οι οποίοι είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους σε κεντρικά σημεία της πόλης, κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Από την πλευρά τους, οι αγρότες αντέδρασαν πετώντας αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και πατάτες, προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα επεισόδια βρίσκονταν σε εξέλιξη για αρκετή ώρα, ενώ η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη.

Η ένταση σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συμμετείχαν σε συζητήσεις για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και για τις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες της Λατινικής Αμερικής, γεγονός που ενίσχυσε τον συμβολισμό των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις ευρωπαϊκές πολιτικές που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν το εισόδημά τους και απειλούν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κορυφωθούν εντός της ημέρας, καθώς στις Βρυξέλλες έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες διαδηλωτές και εκατοντάδες τρακτέρ από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους κεντρικούς οδικούς άξονες της βελγικής πρωτεύουσας.

