Δανία: Σχέδιο απαγόρευσης μπούρκας και νικάμπ σε σχολεία και πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επεκτείνει την απαγόρευση χρήσης μπούρκας και νικάμπ και στα σχολεία και τα πανεπιστήμια της χώρας. Όπως δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης, Ράσμους Στόκλουντ, η κάλυψη του προσώπου δεν έχει θέση στις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες της δανικής κοινωνίας.

Στη Δανία ισχύει ήδη από το 2018 νόμος που απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι το μέτρο ενισχύει την ενσωμάτωση και την ισότητα. Η νέα πρωτοβουλία στοχεύει κυρίως στην προστασία κοριτσιών και γυναικών από πιέσεις που σχετίζονται με την «κουλτούρα της τιμής», όπως αναφέρει το υπουργείο.

Ωστόσο, η απαγόρευση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κάνουν λόγο για περιορισμό της θρησκευτικής ελευθερίας και της προσωπικής επιλογής. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ η Δανία εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στην ενσωμάτωση και τα ατομικά δικαιώματα.

