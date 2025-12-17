Μετά το αιματοκύλισμα στο Σίδνεϊ, ο Τραμπ καλεί σε παγκόσμια σύμπραξη κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας

Σε σκληρή ρητορική κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο χτύπημα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, απευθύνοντας κάλεσμα για διεθνή κινητοποίηση απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «δυνάμεις του κακού».

Μιλώντας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, ο Τραμπ τόνισε ότι «όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν» απέναντι στην ισλαμιστική τρομοκρατία, υπογραμμίζοντας πως αυτός ο αγώνας αποτελεί κοινή ευθύνη της διεθνούς κοινότητας.

Η τοποθέτησή του ήρθε στον απόηχο της επίθεσης που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στην Αυστραλία, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τη Χάνουκα, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Οι αυστραλιακές αρχές έχουν κάνει λόγο για επίθεση εμπνευσμένη από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους.

Δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, 22 τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία, τρεις ημέρες μετά το μακελειό. Από αυτούς, εννέα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι 13 νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους επιτόπου ή υπέκυψαν στα τραύματά τους συνολικά 15 άνθρωποι. Νεκρός είναι επίσης ένας από τους δύο δράστες, ο 50χρονος πατέρας, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία. Ο δεύτερος δράστης, ο 24χρονος γιος του, τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και αναμένεται να ανακριθεί.

Αυστραλιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο νεαρός φέρεται να είχε επαφές με κύκλους που συνδέονται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές.

Το πρώτο «αντίο» στα θύματα

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη κηδεία θύματος της επίθεσης. Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, 41 ετών, πατέρας πέντε παιδιών –μεταξύ των οποίων και ένα νεογέννητο–, κηδεύτηκε στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ, σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

Στην τελετή παρέστησαν πολιτικοί και εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής της Αυστραλίας, μεταξύ αυτών και ο πρώην πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οργής για τη βία που συγκλόνισε τη χώρα.

Η επίθεση στο Σίδνεϊ και οι δηλώσεις Τραμπ επαναφέρουν στο προσκήνιο τη διεθνή συζήτηση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για επιθέσεις με θρησκευτικά και ιδεολογικά κίνητρα.

