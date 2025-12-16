Φοντάνα ντι Τρέβι: Έρχεται εισιτήριο για τους τουρίστες – Πόσα θα πληρώνουν και από πότε

Μια αλλαγή που μέχρι πρόσφατα ακουγόταν ως σενάριο φαίνεται πως πλησιάζει στην υλοποίησή της στη Ρώμη. Η Φοντάνα ντι Τρέβι, ένα από τα πιο εμβληματικά και πολυφωτογραφημένα μνημεία στον κόσμο, ενδέχεται σύντομα να αποκτήσει… εισιτήριο για τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων ANSA, από τις 7 Ιανουαρίου εξετάζεται το ενδεχόμενο οι τουρίστες να καταβάλλουν 2 ευρώ προκειμένου να πλησιάζουν και να θαυμάζουν από κοντά το ιστορικό σιντριβάνι στο κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας. Το μέτρο, εφόσον εφαρμοστεί, δεν θα αφορά τους μόνιμους κατοίκους της Ρώμης, οι οποίοι θα συνεχίσουν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση.

Η συζήτηση γύρω από το εισιτήριο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του δήμου να περιορίσει τον υπερτουρισμό και να προστατεύσει το μνημείο. Ήδη τους τελευταίους μήνες έχουν τεθεί όρια στον αριθμό των επισκεπτών, καθώς δεν επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα περισσότερα από 400 άτομα στον χώρο μπροστά από τη Φοντάνα ντι Τρέβι, η οποία κατασκευάστηκε τον 18ο αιώνα, την περίοδο του μπαρόκ.

Παρά τα σχετικά δημοσιεύματα, πάντως, ο δήμος της Ρώμης κρατά ακόμη χαμηλούς τόνους. Σε επίσημες τοποθετήσεις του ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει οριστική απόφαση, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που βρίσκεται υπό αξιολόγηση και συζητείται εδώ και καιρό, χωρίς να έχει «κλειδώσει».

Αν τελικά το εισιτήριο εφαρμοστεί, η Φοντάνα ντι Τρέβι θα προστεθεί στη λίστα των ιστορικών μνημείων που υιοθετούν νέα μοντέλα διαχείρισης επισκεπτών, σε μια προσπάθεια να ισορροπήσουν ανάμεσα στη μαζική τουριστική προβολή και τη βιώσιμη προστασία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

