Ο Σύρος που έγινε ήρωας στο Μπόνταϊ: Η Συρία είναι περήφανη γι’ αυτόν

Πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Άχμεντ αλ Άχμεντ άφησε πίσω του τη γενέτειρά του, μια πόλη της βορειοδυτικής επαρχίας Ιντλίμπ στη Συρία, αναζητώντας εργασία και μια καλύτερη ζωή στην Αυστραλία. Σήμερα, το όνομά του έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, έπειτα από την ηρωική του πράξη κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ.

Το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην παραλία για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ επί περίπου δέκα λεπτά. Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν βαρύς: 15 νεκροί και 42 τραυματίες.

Μέσα στο χάος, ο 43χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ όρμησε προς έναν από τους ενόπλους και κατάφερε να του αρπάξει το τουφέκι, την ώρα που πυροβολούσε εναντίον άοπλων ανθρώπων, αποτρέποντας, σύμφωνα με τις αρχές, ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

«Τον αναγνωρίσαμε από τα βίντεο»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, επισκέφθηκε τον Άχμεντ αλ Άχμεντ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα από σφαίρες που δέχτηκε κατά την επίθεση.

Η οικογένειά του στη Συρία έμαθε τι είχε συμβεί μέσα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως δήλωσε στο Reuters ο θείος του, Μοχάμεντ αλ Άχμεντ, ήταν αυτός που αναγνώρισε τον ανιψιό του στα πλάνα.

«Το μάθαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τηλεφώνησα στον πατέρα του και μου είπε ότι ήταν ο Άχμεντ. Είναι ήρωας και είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν. Η Συρία γενικά είναι περήφανη γι’ αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τη Ναϊράμπ στη νέα ζωή στην Αυστραλία

Η οικογένεια του Άχμεντ κατάγεται από την πόλη Ναϊράμπ, η οποία υπέστη εκτεταμένους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του σχεδόν 14ετούς πολέμου στη Συρία. Ο πόλεμος έληξε πέρυσι, με την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ, έπειτα από επίθεση ανταρτών που ξεκίνησε από την Ιντλίμπ.

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ έφυγε από τη Συρία το 2006, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο του Χαλεπίου, και δεν έχει επιστρέψει έκτοτε.

«Από μικρός ήταν γενναίος», λέει ο θείος του, περιγράφοντάς τον ως χαρούμενο και παθιασμένο νέο. «Ενήργησε ενστικτωδώς, χωρίς να σκεφτεί ποιοι ήταν οι άνθρωποι που κινδύνευαν – αν ήταν Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί ή Εβραίοι. Αυτό τον ώθησε να κάνει αυτό που έκανε».

«Έσωσε αθώες ζωές»

Ο Άχμεντ, ο οποίος έχει πλέον αυστραλιανή υπηκοότητα και είναι πατέρας δύο κοριτσιών, παραμένει νοσηλευόμενος στο Σίδνεϊ. Η πράξη του έχει αναγνωριστεί διεθνώς, με πολλούς να τον αποκαλούν ήρωα, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, διαδικτυακή καμπάνια χρηματοδότησης μέσω GoFundMe έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (περίπου 1,5 εκατ. δολάρια).

Στη Συρία, το πατρικό σπίτι της οικογένειας Άχμεντ παραμένει κατεστραμμένο. Ο ξάδερφός του, Μοχάμεντ αλ Άχμεντ, περιέγραψε στο Reuters το διώροφο σπίτι ως έναν σωρό από ερείπια, με τους τοίχους διάτρητους από βομβαρδισμούς.

«Ήταν ο λόγος που σώθηκαν πολλοί αθώοι άνθρωποι που δεν έκαναν τίποτα κακό», ανέφερε.

Διαβάστε ακόμα: Επίθεση στο Σίδνεϊ: Ο Νετανιάχου λέει ότι είχε προειδοποιήσει την Αυστραλία