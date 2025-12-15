Eurovision 2026: Με μόλις 35 χώρες στη Βιέννη – Το χαμηλότερο ρεκόρ συμμετοχών

Η Eurovision 2026, που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, περνά ήδη στην ιστορία πριν καν διεξαχθεί, καθώς θα πραγματοποιηθεί με μόλις 35 συμμετέχουσες χώρες, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο ρεκόρ συμμετοχών στον θεσμό εδώ και δεκαετίες.

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει αρνητικά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, όπου συνήθως λάμβαναν μέρος πάνω από 40 χώρες. Η μείωση των συμμετοχών αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κυρίως στις πολιτικές εντάσεις που προκάλεσε η συμμετοχή του Ισραήλ, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Παλαιστίνη, γεγονός που οδήγησε αρκετές χώρες στην απόφαση να αποχωρήσουν.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Eurovision μέσω των κοινωνικών της δικτύων, στη σκηνή της Βιέννης θα διαγωνιστούν οι εξής χώρες:

Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τόσο περιορισμένη συμμετοχή αναμένεται να αλλάξει αισθητά τη δομή και τη δυναμική του διαγωνισμού, επηρεάζοντας τόσο τους ημιτελικούς όσο και την εξέλιξη των φαβορί. Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική συζήτηση για τον πολιτικό χαρακτήρα της Eurovision, σε έναν θεσμό που παραδοσιακά δηλώνει απολιτικός, αλλά συχνά επηρεάζεται από διεθνείς εξελίξεις.

Η Eurovision 2026 στη Βιέννη αναμένεται έτσι να αποτελέσει μία από τις πιο ιδιαίτερες και αμφιλεγόμενες διοργανώσεις στην 70χρονη ιστορία του διαγωνισμού.

