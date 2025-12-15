Κύμα συγκίνησης και παγκόσμιας αλληλεγγύης έχει προκαλέσει η ηρωική πράξη του 43χρονου Άχμεντ Αλ Άχμεντ, ο οποίος αφόπλισε έναν από τους ενόπλους κατά τη διάρκεια της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ. Οι δωρεές για τη στήριξή του ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ ο ίδιος νοσηλεύεται μετά από χειρουργική επέμβαση για τραύματα από σφαίρες στο χέρι και την παλάμη.

Ο Άχμεντ Αλ Άχμεντ, ιδιοκτήτης καταστήματος φρούτων και πατέρας δύο παιδιών, καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα εν μέσω πυρών και να ακινητοποιεί τον ένοπλο με κεφαλοκλείδωμα, καταφέρνοντας να του αποσπάσει το όπλο. Η αποφασιστική του παρέμβαση εκτιμάται ότι απέτρεψε περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Η επίθεση, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για το Χάνουκα, είχε τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 15 νεκρούς και περίπου 40 τραυματίες. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν ένα κορίτσι 10 ετών και ένας ραβίνος βρετανικής καταγωγής. Οι αυστραλιανές Αρχές έκαναν λόγο για στοχευμένη τρομοκρατική ενέργεια, με δράστες πατέρα και γιο.

Σε ένδειξη αναγνώρισης της γενναιότητάς του, δημιουργήθηκε σελίδα υποστήριξης στο GoFundMe, όπου μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκε ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μεταξύ των δωρητών βρίσκεται και ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν, ο οποίος προσέφερε 100.000 δολάρια, ζητώντας δημόσια να στηριχθεί ο άνθρωπος που έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει άλλους.

Δεκάδες μηνύματα επαίνου συνοδεύουν τις δωρεές, με πολίτες από όλο τον κόσμο να μιλούν για «αληθινό ήρωα» και να του εύχονται ταχεία ανάρρωση. «Οι πράξεις σου έσωσαν ζωές», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Την ηρωική στάση του Άχμεντ Αλ Άχμεντ εξήραν και οι πολιτειακές και ομοσπονδιακές Αρχές. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, τον χαρακτήρισε «γνήσιο ήρωα», ενώ ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι, δήλωσε ότι «Αυστραλοί πολίτες έβαλαν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν άλλους – και αυτό είναι ο ορισμός του ηρωισμού».

Μετά την επίθεση, ο Άντονι Αλμπανίζι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον.

Η ιστορία του Άχμεντ Αλ Άχμεντ αποτελεί μια σπάνια υπενθύμιση ότι, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η ανθρώπινη γενναιότητα και η αλληλεγγύη μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

