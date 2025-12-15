Αυστραλία: Οι ιστορίες των θυμάτων πίσω από την τραγωδία στο Σίδνεϊ

Καθώς η Αυστραλία προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ από ένα από τα πιο αιματηρά τρομοκρατικά χτυπήματα στην ιστορία της, οι αριθμοί αρχίζουν να αποκτούν πρόσωπα. Πίσω από τους 16 νεκρούς και τους 42 τραυματίες της επίθεσης στο Bondi Beach του Σίδνεϊ, βρίσκονται ιστορίες ζωής που κόπηκαν βίαια, σε μια ημέρα που είχε σκοπό να είναι γιορτή.

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea», ανήμερα της πρώτης ημέρας της Χανουκά, σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Τα θύματα ήταν ηλικίας από 10 έως 87 ετών, ανάμεσά τους παιδιά, θρησκευτικοί ηγέτες, ένας επιζών του Ολοκαυτώματος, ένας πρώην αστυνομικός και ένας νεαρός μετανάστης. Πέντε τραυματίες παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ αυτών και δύο αστυνομικοί.

Ματίλντα, 10 ετών – «Ένα παιδί γεμάτο φως»

Το νεότερο θύμα της επίθεσης ήταν η 10χρονη Ματίλντα, η οποία βρισκόταν στην εκδήλωση μαζί με την οικογένειά της όταν δέχθηκε τα πυρά των δραστών. Τον θάνατό της επιβεβαίωσε η θεία της, Λίνα, με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, περιγράφοντας τον πόνο της οικογένειας ως αβάσταχτο.

Η δασκάλα ξένων γλωσσών της, Ιρίνα Γκούντχιου, μίλησε για ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια και χαρά, ενώ ξεκίνησε καμπάνια οικονομικής στήριξης για τη μητέρα της, Valentina Poltavchenk, σημειώνοντας ότι «η Ματίλντα έφερνε φως όπου κι αν βρισκόταν».

Πίτερ Μίγκερ – Ο πρώην αστυνομικός που συνέχισε να προσφέρει

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο Πίτερ Μίγκερ, πρώην αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν στο Bondi Beach για επαγγελματική φωτογραφική αποστολή. Μετά τη συνταξιοδότησή του, είχε αφιερωθεί στον εθελοντισμό και στη φωτογραφία, ενώ ήταν ιδιαίτερα ενεργός στο Randwick Rugby Club.

Συνάδελφοι και φίλοι του μίλησαν για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την κοινωνία με συνέπεια μέχρι το τέλος, τονίζοντας ότι η επίθεση δεν στόχευσε μόνο μια κοινότητα, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής.

Τίμπορ Βάιτσεν – Έχασε τη ζωή του προστατεύοντας τη σύζυγό του

Ο Τίμπορ Βάιτσεν, σύζυγος και πατέρας, σκοτώθηκε προσπαθώντας να προστατεύσει τη γυναίκα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στάθηκε μπροστά της, σχηματίζοντας με το σώμα του ανθρώπινη ασπίδα τη στιγμή που ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Η σύζυγός του επέζησε, όμως η οικογένεια έχασε τον άνθρωπο που τη στήριζε, αφήνοντας πίσω και τα παιδιά τους.

Ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, 41 ετών – Ηγετική μορφή της κοινότητας

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται και ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, επικεφαλής της αποστολής Chabad στο Bondi και ένας από τους βασικούς διοργανωτές της εκδήλωσης. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε συγγενής του, σημειώνοντας ότι αφήνει πίσω τη σύζυγό του και τα πέντε παιδιά τους.

Ο βρετανικής καταγωγής ραβίνος υπηρετούσε την τοπική εβραϊκή κοινότητα για σχεδόν δύο δεκαετίες και θεωρούνταν σημείο αναφοράς για τους πιστούς.

Ραβίνος Γιάκοφ Λέβιταν – Στην υπηρεσία της πίστης μέχρι το τέλος

Θύμα της επίθεσης ήταν και ο ραβίνος Γιάκοφ Λέβιταν, γραμματέας του Sydney Beth Din και στέλεχος του BINA Centre. Τη στιγμή της επίθεσης μοίραζε tefillin στους παρευρισκόμενους, συμμετέχοντας ενεργά στη θρησκευτική τελετουργία της Χανουκά. Συνάδελφοι και πιστοί μιλούν για έναν άνθρωπο βαθιά αφοσιωμένο στην κοινότητα.

Άλεξ Κλέιτμαν, 87 ετών – Επιζών του Ολοκαυτώματος

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η ιστορία του 87χρονου Άλεξ Κλέιτμαν, επιζώντα του Ολοκαυτώματος. Σκοτώθηκε προσπαθώντας να προστατεύσει τη σύζυγό του, Λαρίσα, με την οποία ήταν παντρεμένος 57 χρόνια. Όπως είπε η ίδια, σηκώθηκε για να την καλύψει τη στιγμή των πυροβολισμών και τότε δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα.

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει από το προάστιο Μάτραβιλ για να γιορτάσει τη Χανουκά μαζί με την κοινότητά του.

Ρόιβεν Μόρισον – «Προσπαθούσε να σώσει άλλους»

Ο Ρόιβεν Μόρισον, βοηθός στη συναγωγή της Wellington Street στο Bondi, σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει παρευρισκόμενους να καλυφθούν. Φίλος του που βρισκόταν στο σημείο περιέγραψε ότι ο Μόρισον προσπαθούσε να καθοδηγήσει τον κόσμο, ακόμη και να πλησιάσει τον ένοπλο, πριν δεχθεί τα πυρά.

Νταν Ελκαγιάμ, 27 ετών – Νέα ζωή που δεν πρόλαβε να ανθίσει

Ο 27χρονος Νταν Ελκαγιάμ, Γαλλοεβραίος μηχανικός, είχε μετακομίσει στην Αυστραλία πριν από έναν χρόνο. Ήταν ποδοσφαιριστής και μέλος της ομάδας Rockdale Ilinden FC, η οποία τον αποχαιρέτησε ως αναπόσπαστο κομμάτι της. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε και η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας βαθιά θλίψη.

Τραυματισμένοι αστυνομικοί στην πρώτη γραμμή

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την επέμβαση. Ο ένας υπέστη βαριά τραύματα στον ώμο και την κοιλιά και χειρουργήθηκε άμεσα για να σωθεί από αιμορραγία. Ο δεύτερος, νεαρός δόκιμος, δέχθηκε επανειλημμένα πυρά στο πρόσωπο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρό κίνδυνο απώλειας όρασης.

Ισραηλινά θύματα και επιζώντες

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός Ισραηλινού πολίτη και τον τραυματισμό ενός ακόμη. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρσέν Οστρόφσκι, επιζών της επίθεσης της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023. Όπως δήλωσε, μια σφαίρα πέρασε ξυστά από το κεφάλι του και σώθηκε «από θαύμα».

Η χώρα συνεχίζει να θρηνεί, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι ιστορίες των θυμάτων υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε τραγωδία υπάρχουν ζωές, οικογένειες και κοινότητες που αλλάζουν για πάντα.

