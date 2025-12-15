Αυστραλία: Γνωστός στις Αρχές ο 24χρονος δράστης της επίθεσης από το 2019 - Είχε δηλώσει πίστη στο ISIS

Σε μία από τις πλέον αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Αυστραλία εξελίχθηκε η ένοπλη επίθεση στο Bondi Beach του Σίδνεϊ, με στόχο εβραϊκές οικογένειες, ανήμερα της πρώτης ημέρας του Χανουκά.

Ο απολογισμός είναι βαρύς: 16 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, σε μια επίθεση που χαρακτηρίζεται ήδη ως η φονικότερη αντισημιτική ενέργεια εκτός Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πατέρας και γιος πίσω από το μακελειό

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CBS News, επικαλούμενο αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που έχουν ενημερωθεί για την έρευνα, δράστες της επίθεσης φέρονται να είναι ο 24χρονος Naveed Akram και ο πατέρας του, Sajid Akram, 50 ετών, πιθανώς πακιστανικής καταγωγής.

Δηλωμένη πίστη στο ISIS και πολυετής παρακολούθηση

Καθοριστικό στοιχείο των ερευνών αποτελούν οι δεσμοί του 24χρονου με το Ισλαμικό Κράτος. Όπως μεταδίδει το Australian Broadcasting Corporation, επικαλούμενο πηγές της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο Naveed Akram είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από τις αυστραλιανές Αρχές ήδη από το 2019, καθώς φέρεται να είχε ορκιστεί πίστη στο ISIS και να διατηρούσε επαφές με άτομα που συνδέονταν με πυρήνα της οργάνωσης στη χώρα.

Οι υποψίες ενισχύθηκαν μετά την επίθεση, όταν σε όχημα που συνδέεται με τους δράστες εντοπίστηκε μαύρη και λευκή σημαία του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και όπλα και υλικά που εξετάζονται ως πιθανοί αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Η στιγμή της επίθεσης

Το απόγευμα της Κυριακής, πατέρας και γιος μετέβησαν στο Bondi Beach οπλισμένοι με ημιαυτόματα μακρύκαννα όπλα και άνοιξαν πυρ εναντίον εκατοντάδων πολιτών. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγεται και η 10χρονη Ματίλντα, γεγονός που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Νεκρός ο πατέρας – Ερωτήματα για την οπλοκατοχή

Ο Sajid Akram έπεσε νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, αφού, σύμφωνα με τις Αρχές, πυροβολούσε για περισσότερα από δέκα λεπτά. Διαπιστώθηκε ότι κατείχε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής και διέθετε έξι πυροβόλα όπλα, ως μέλος σκοπευτικού συλλόγου και κάτοχος άδειας για ψυχαγωγικό κυνήγι.

Το γεγονός ότι του επιτρεπόταν η κατοχή οπλισμού, παρά το ιστορικό του γιου του με εξτρεμιστικούς κύκλους, έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική συζήτηση για το πλαίσιο αδειοδότησης όπλων στη Νέα Νότια Ουαλία.

Ο 24χρονος νοσηλεύεται και θα δικαστεί

Ο Naveed Akram νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ και, σύμφωνα με την αστυνομία, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, θα του απαγγελθούν βαριές κατηγορίες για τρομοκρατία και μαζική δολοφονία.

Έρευνες για διεθνείς διασυνδέσεις

Παράλληλα, ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ευρύτερα τρομοκρατικά δίκτυα που φέρονται να υποστηρίζονται από το Ιράν. Πηγές πληροφοριών εκτιμούν ότι ο τρόπος δράσης παραπέμπει σε επαγγελματικό σχεδιασμό, συμβατό με πρακτικές της Μονάδας 910 της Χεζμπολάχ. Οι αυστραλιανές Αρχές, ωστόσο, αποφεύγουν προς το παρόν να επιβεβαιώσουν επίσημα οποιαδήποτε ξένη καθοδήγηση.

Η μητέρα του δράστη αρνείται τα ευρήματα

Σε πλήρη αντίθεση με τα στοιχεία των Αρχών, η μητέρα του 24χρονου δηλώνει ότι ο γιος της δεν είχε βίαιη συμπεριφορά. Μιλώντας στην εφημερίδα Sydney Morning Herald, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει την εμπλοκή του σε τρομοκρατική επίθεση, προσθέτοντας ότι της είχε τηλεφωνήσει λίγες ώρες πριν το μακελειό λέγοντάς της πως βρισκόταν για κολύμπι και καταδύσεις.

Αυξημένα μέτρα και εθνικό πένθος

Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκούς στόχους, με περισσότερους από 300 αστυνομικούς να αναπτύσσονται στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Shelter». Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η χώρα «δεν θα υποκύψει στο μίσος και τον εξτρεμισμό», ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη εθνικού πένθους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με βασικό ερώτημα πώς ένας άνθρωπος που είχε δηλώσει πίστη στο ISIS και βρισκόταν υπό παρακολούθηση επί χρόνια, κατάφερε να πραγματοποιήσει μια επίθεση τέτοιας κλίμακας.

