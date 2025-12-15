Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Αυστραλία μετά την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του εορτασμού της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ. Ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε 16 νεκρούς αμάχους, ηλικίας από μόλις 10 έως 87 ετών, ενώ δεκάδες άνθρωποι νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση κήρυξε εθνικό πένθος, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σε ολόκληρη τη χώρα. «Σήμερα τιμούμε τα θύματα και στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών τους», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «τρομοκρατική και ξεκάθαρα αντισημιτική».

Πατέρας και γιος οι δράστες

Σύμφωνα με τις Αρχές, πίσω από την επίθεση βρίσκονται δύο άνδρες, πατέρας και γιος, ηλικίας 50 και 24 ετών. Όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, ο 50χρονος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ ο 24χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο.

Οι δύο δράστες φέρονται να κατείχαν τουλάχιστον έξι πυροβόλα όπλα, όλα νόμιμα. Από τα πυρά τους σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άτομα, στην πλειονότητά τους Εβραίοι που συμμετείχαν στη θρησκευτική εκδήλωση. Σε νεότερη ενημέρωση, η αστυνομία διευκρίνισε ότι συνολικά 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου και ενός εκ των ενόπλων, ενώ περίπου 40 τραυματίες παραμένουν υπό νοσηλεία.

Ο πολίτης που έγινε ήρωας

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η πράξη ενός 43χρονου καταστηματάρχη, του Αχμέντ αλ-Αχμέντ, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει και να αφοπλίσει έναν από τους επιτιθέμενους. Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου, ο άνδρας φαίνεται να πλησιάζει τον ένοπλο από πίσω και να του αποσπά το όπλο, αποτρέποντας περαιτέρω αιματοχυσία.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασής του τραυματίστηκε από πυρά του δεύτερου δράστη, δεχόμενος δύο σφαίρες στο χέρι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Νεότερα πλάνα τον δείχνουν αιμόφυρτο αλλά σε καλή επικοινωνία με τους διασώστες.

Στο τραπέζι αυστηρότεροι νόμοι για τα όπλα

Η επίθεση στην Bondi χαρακτηρίζεται ήδη ως η φονικότερη στη χώρα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Υπό το βάρος των εξελίξεων, ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι προανήγγειλε πρωτοβουλίες για αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι εξετάζεται ο περιορισμός του αριθμού όπλων που μπορεί να κατέχει ένας πολίτης, καθώς και η τακτική επανεξέταση των αδειών οπλοφορίας.

Διεθνής καταδίκη και βαθιά θλίψη

Η επίθεση έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή, με ηγέτες και οργανώσεις να καταδικάζουν απερίφραστα τη βία και τον αντισημιτισμό. Το Σίδνεϊ, αλλά και ολόκληρη η Αυστραλία, προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ μιας τραγωδίας που άφησε βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνία και άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια, την οπλοκατοχή και την προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων.

