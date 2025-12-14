Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Bondi Beach του Σίδνεϊ, καθώς ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 16, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των αυστραλιανών Αρχών. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα παιδί, γεγονός που εντείνει τη διεθνή συγκίνηση και τον αποτροπιασμό για το αιματηρό χτύπημα.

Την αναθεωρημένη εικόνα έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ράιαν Παρκ, μιλώντας στο δημόσιο δίκτυο ABC. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν στον αριθμό των 16 νεκρών περιλαμβάνονται και οι δύο φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η αστυνομία είχε ανακοινώσει πως ένας από τους υπόπτους σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής και άλλων ατόμων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των ανήλικων θυμάτων. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, τέσσερα παιδιά διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά τους πυροβολισμούς, με ορισμένα από αυτά να φέρουν εξαιρετικά σοβαρά τραύματα. «Μερικά από τα παιδιά είναι πολύ βαριά τραυματισμένα. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε να τα καταφέρουν τις επόμενες κρίσιμες ώρες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράιαν Παρκ.

Η επίθεση στην Bondi Beach, μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες της Αυστραλίας, έχει συγκλονίσει τη χώρα και έχει σημάνει συναγερμό στις υπηρεσίες ασφαλείας. Η κυβέρνηση έχει συγκαλέσει έκτακτες συσκέψεις, ενώ αυστηρά μέτρα ασφαλείας βρίσκονται σε ισχύ σε δημόσιους χώρους και σημεία συγκέντρωσης πολιτών.

Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερες ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες, καθώς εξελίσσεται η ταυτοποίηση των θυμάτων και αποσαφηνίζονται τα ακριβή δεδομένα της πιο φονικής επίθεσης που έχει γνωρίσει η Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

