Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ βλέπει το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας με ωμό τρόπο τον πανικό, τις απελπισμένες εκκλήσεις και τη φρίκη που βίωσαν εκατοντάδες άνθρωποι κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η δραματική στιγμή κατά την οποία δεκάδες Εβραίοι πολίτες βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος, προσπαθώντας να καλυφθούν από τα πυρά. Για περισσότερα από 15 λεπτά, οικογένειες με παιδιά παρέμειναν ξαπλωμένες στην άμμο και στο γρασίδι, ενώ στο βάθος ακούγονται πυροβολισμοί, φωνές τρόμου και εκκλήσεις για βοήθεια προς την αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 18:45 τοπική ώρα, ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Αυστραλίας. Την ώρα εκείνη, στην περιοχή βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι που συμμετείχαν σε εκδήλωση για την πρώτη ημέρα του Χανουκά.

New horrific footage from Bondi Beach today in Sydney.



For over 15 minutes, hundreds of families were lying on the ground, fearing for their lives. You can also hear how many children were there.



This is horrifying.pic.twitter.com/h5nm4vIlj5 — Vivid.???????? (@VividProwess) December 14, 2025

«Στοχευμένη τρομοκρατική ενέργεια»

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, χαρακτήρισε την επίθεση «στοχευμένη ενέργεια εναντίον της εβραϊκής κοινότητας του Σίδνεϊ», ενώ ο αρχηγός της αστυνομίας, Μαλ Λάνιον, έκανε λόγο ξεκάθαρα για τρομοκρατική επίθεση. Όπως αποκάλυψε, στο όχημα που συνδέεται με έναν από τους δράστες εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ πυροτεχνουργοί ερευνούν την περιοχή για τυχόν άλλες εκρηκτικές συσκευές.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας από τους υπόπτους σκοτώθηκε, δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου δράστη. Συνολικά 29 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί.

10 muertos y 16 heridos es el balance del ataque de dos francotiradores en Sidney, estos son los momentos previos a la detención de ambos. pic.twitter.com/30Z0GcHAAM — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) December 14, 2025

Atentado antisemita en Sidney, siete muertos por ahora. En 1989 (colapso soviético y bandazo chino) se creyó que se había terminado la vida peligrosa por razones políticas. Para nada, hoy te pueden invadir o asesinar solo por ser judío u “occidental” en general. https://t.co/nsFZ7IQ82O — Carlos Mtz Gorriarán (@cmgorriaran) December 14, 2025

Ο άνθρωπος που απέτρεψε τα χειρότερα

Καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή ακόμη μεγαλύτερης τραγωδίας φαίνεται πως έπαιξε ένας περαστικός πολίτης, τον οποίο τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης κατονομάζουν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται να ορμά και να αφοπλίζει έναν από τους δράστες την ώρα που πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών.

Ο Κρις Μινς τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα», τονίζοντας ότι «υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ζωντανοί σήμερα χάρη στη γενναιότητά του».

Μαρτυρίες τρόμου και εικόνες χάους

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές απόλυτου πανικού, με εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι προς τους γύρω δρόμους και πάρκα. «Αφήσαμε τα πάντα πίσω μας, παπούτσια, τσάντες, καροτσάκια. Απλώς τρέχαμε για να σωθούμε», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκε στο σημείο έκανε λόγο για εγκαταλελειμμένα αντικείμενα παντού, ακόμη και παιδικό καρότσι, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μιλούσαν για αίμα στην άμμο και στο γρασίδι. Καθώς έπεφτε το σκοτάδι, η συνήθως ζωντανή γειτονιά εκκενώθηκε, με ένοπλους αστυνομικούς να αποκλείουν τους δρόμους και τις σειρήνες να κυριαρχούν.

Καταδίκη και διεθνείς αντιδράσεις

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας, καταδικάζοντας απερίφραστα την επίθεση. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», δήλωσε.

Την επίθεση καταδίκασε και το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας, καλώντας σε ενότητα και αλληλεγγύη, τονίζοντας ότι «τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία».

Η αιματηρή επίθεση στο Μπόνταϊ θεωρείται μία από τις σοβαρότερες που έχουν σημειωθεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και έρχεται να προστεθεί σε ένα κύμα αντισημιτικών ενεργειών που καταγράφονται στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023.

