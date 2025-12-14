Δημόσια παρέμβαση με αιχμές έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη φονική επίθεση στο Σίδνεϊ, υποστηρίζοντας ότι είχε εγκαίρως προειδοποιήσει την αυστραλιανή κυβέρνηση πως ορισμένες πολιτικές επιλογές δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωση του αντισημιτισμού.

Η δήλωσή του έρχεται λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση ενόπλων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την εβραϊκή γιορτή της Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ, όπου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 30 τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ένας Ισραηλινός πολίτης συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά του.

Οι αυστραλιανές αρχές, καθώς και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, χαρακτήρισαν την επίθεση τρομοκρατική, τονίζοντας ότι επρόκειτο για στοχευμένο χτύπημα σε εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα μέτρα ασφαλείας σε δημόσιους χώρους και θρησκευτικές εκδηλώσεις έχουν ενισχυθεί.

Σε δήλωσή του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «εν ψυχρώ δολοφονία» και προειδοποίησε ότι ο αντισημιτισμός εξαπλώνεται όταν, όπως είπε, «οι ηγέτες επιλέγουν τη σιωπή». Παράλληλα, κάλεσε την αυστραλιανή κυβέρνηση να αλλάξει στάση, υπογραμμίζοντας πως «η αδυναμία πρέπει να αντικατασταθεί από αποφασιστική δράση».

Η επίθεση έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με πολλές χώρες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στα θύματα και την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας, ενώ εντείνεται η συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων απέναντι στον αντισημιτισμό και τη βία με θρησκευτικά ή φυλετικά κίνητρα.

